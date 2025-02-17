وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "كما تعهدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية"، مضيفاً: "أنا ملتزم خطة الرئيس الأمريكي ترمب لتحقيق غزة مختلفة".​​​​​​​

وأمس الأحد، دعا نتنياهو في كلمة أمام منظمات يهودية-أمريكية تجمعت في القدس إلى "منح سكان غزة خيار مغادرة القطاع إذا أرادوا"، وقال: "أعطوهم الخيار. ليس إخلاء قسرياً. وليس تطهيراً عرقياً".

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالبيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.

ولاقى مخطط ترمب لغزة رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، بينما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.