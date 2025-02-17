سياسة
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نتنياهو "ملتزم" خطة ترمب ويعتبر تهجير سكان غزة "ليس إخلاء قسرياً"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التزامه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبره "ليس إخلاء قسرياً أو تطهيراً عرقياً".
نتنياهو "ملتزم" خطة ترمب ويعتبر تهجير سكان غزة "ليس إخلاء قسرياً"
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن التزامه خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة / صورة: Reuters
17 فبراير 2025

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "كما تعهدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية"، مضيفاً: "أنا ملتزم خطة الرئيس الأمريكي ترمب لتحقيق غزة مختلفة".​​​​​​​

وأمس الأحد، دعا نتنياهو في كلمة أمام منظمات يهودية-أمريكية تجمعت في القدس إلى "منح سكان غزة خيار مغادرة القطاع إذا أرادوا"، وقال: "أعطوهم الخيار. ليس إخلاء قسرياً. وليس تطهيراً عرقياً".

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالبيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.

ولاقى مخطط ترمب لغزة رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، بينما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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