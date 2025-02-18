وفي إطار الجولة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشكل منفصل مع نظيريه الإثيوبي والصومالي، اللذين كانا في أنقرة للمشاركة في المفاوضات.

وخلال اللقاءين أكد فيدان الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي في ظل عالم يشهد استقطاباً شديداً، وشدّد على أن النجاح النهائي لهذه المفاوضات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

كما أشار إلى أن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل القرن الإفريقي وتحويل التحديات إلى فرص، وشدّد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة أمر ضروري، وأن الخطوات المتخذة في هذا الإطار ستشكل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى.

وأضاف فيدان أن عملية التفاوض بين الصومال وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون بين البلدين فحسب، بل تمثل رؤية سياسية للقارة الإفريقية بأكملها، وأوضح أنها تعد مبادرة استراتيجية شاملة على غرار مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق، مبيناً أن أنقرة مستعدة للعب دور نشط في تسهيل ودعم وتنفيذ هذه العملية.

وتناولت المفاوضات الفنية دور تركيا في مشاريع الربط الإقليمي، فقد جرى تقديم أمثلة على مشاريع ممر الوسط، وخط سكة حديد باكو-تبليسي-قارص، ومشروع طريق التنمية. كما جرى تبادل وجهات النظر حول التشريعات الجمركية ومشاريع المواني وتأثير ممرات النقل في التنمية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وخلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في أجواء إيجابية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ناقشت الأطراف آليات تنفيذ رؤية إعلان أنقرة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصومال، بالإضافة إلى إطار عمل محتمل للاتفاقيات الثنائية والخطوات المستقبلية.

وتبنت الدول الثلاث بياناً مشتركاً في ختام الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، إذ اتفقت الأطراف على عقد الجولة الثانية من المفاوضات في مارس/آذار المقبل برعاية تركيا.

وجاء في البيان المشترك أن الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، التي عقدت في إطار إعلان أنقرة، نُظمت الثلاثاء في أنقرة برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر.

وأشار البيان إلى أن إعلان أنقرة الذي جرى التوصل إليه بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع رؤية تمهّد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً، بفضل الاتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وأكد البيان أن الوفدين الإثيوبي والصومالي أظهرا التزامهما التام روح ونص إعلان أنقرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات الفنية.

وحسب البيان المشترك، فقد شُرع في العمل على خطوات ملموسة لتنفيذ رؤية إعلان أنقرة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة.

وبوساطة تركيا، جرت في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي تسوية الأزمة المستمرة منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).

وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.

واتفق البلدان على العمل معاً "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي مطلع يناير/كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية، وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادتها"، بينما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة، إنه "لن يؤثر في أي حزب أو دولة".