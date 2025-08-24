وسيناقش الاجتماع بحسب الخارجية التركية "الإبادة المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، بالإضافة إلى قرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت، يوم الخميس، عن عقد الاجتماع بهدف تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، توجيهاته بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، التي جرى إقرارها في 8 أغسطس/آب الجاري، متجاهلاً جهود الوسطاء لانتزاع رد إسرائيلي بشأن مقترح تهدئة.

وتثير هذه التطورات تحذيرات دولية من خطر التدمير الكامل للقطاع، وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم القسري.