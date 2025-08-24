وسيناقش الاجتماع بحسب الخارجية التركية "الإبادة المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، بالإضافة إلى قرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت، يوم الخميس، عن عقد الاجتماع بهدف تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، توجيهاته بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، التي جرى إقرارها في 8 أغسطس/آب الجاري، متجاهلاً جهود الوسطاء لانتزاع رد إسرائيلي بشأن مقترح تهدئة.
وتثير هذه التطورات تحذيرات دولية من خطر التدمير الكامل للقطاع، وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم القسري.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و622 شهيداً و157 ألفاً و673 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 281 فلسطينياً، بينهم 114 طفلاً حتى السبت.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.