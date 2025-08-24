الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
برئاسة وزير الخارجية التركي.. "التعاون الإسلامي" تبحث غداً في جدة التصعيد الإسرائيلي والتطورات بغزة
يبحث وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، غداً الاثنين، في مدينة جدة السعودية، حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في اجتماع طارئ يرأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس الدورة الحالية للمجلس.
برئاسة وزير الخارجية التركي.. "التعاون الإسلامي" تبحث غداً في جدة التصعيد الإسرائيلي والتطورات بغزة
منظمة التعاون الإسلامي تبحث غدا في جدة التصعيد الإسرائيلي والتطورات في غزة / AA
24 أغسطس 2025

وسيناقش الاجتماع بحسب الخارجية التركية "الإبادة المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، بالإضافة إلى قرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت، يوم الخميس، عن عقد الاجتماع بهدف تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، توجيهاته بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، التي جرى إقرارها في 8 أغسطس/آب الجاري، متجاهلاً جهود الوسطاء لانتزاع رد إسرائيلي بشأن مقترح تهدئة.

وتثير هذه التطورات تحذيرات دولية من خطر التدمير الكامل للقطاع، وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم القسري.

اختيارات المحرر

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و622 شهيداً و157 ألفاً و673 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 281 فلسطينياً، بينهم 114 طفلاً حتى السبت.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us