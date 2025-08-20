واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً إلى "62 ألفاً و122شهيداً، و156 ألفاً و758 إصابة".

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "58 شهيداً و185 إصابة"، وأوضحت أن إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات ارتفع منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "2018 شهيداً، وأكثر من 14 ألفاً و947 إصابة"، بعد استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 49 آخرين خلال 24 ساعة.

ومن دون الرجوع إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، شرعت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي بتنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمونها "مصايد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة أممياً.

وفي السياق، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي بلغت "10 آلاف و576 شهيداً، و44 ألفاً و717 إصابة".

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 269 حالة وفاة من ضمنها 112 طفلاً، وفق البيان ذاته.

ومنذ فجر اليوم، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 36 فلسطينياً في القطاع، بينهم 8 من منتظري المساعدات، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بقصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقبل ذلك، استشهد 33 فلسطينياً بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع.

“أزمة الوقود"