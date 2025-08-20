الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
ارتفاع شهداء التجويع و"مصايد الموت" بغزة وسط تحذيرات من تداعيات أزمة الوقود
ارتفعت حصيلة شهداء التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 269 فلسطينياً بينهم 112 طفلاً، عقب وفاة ثلاثة خلال الساعات 24 الماضية، بينما أكد الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع استمرار الأزمة الحادة في الوقود.
ارتفاع شهداء التجويع و"مصايد الموت" بغزة وسط تحذيرات من تداعيات أزمة الوقود
فلسطينيون يتجمعون لتسلم الطعام الذي أعده مطبخ خيري في قطاع غزة / AA
20 أغسطس 2025

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً إلى "62 ألفاً و122شهيداً، و156 ألفاً و758 إصابة".

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "58 شهيداً و185 إصابة"، وأوضحت أن إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات ارتفع منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "2018 شهيداً، وأكثر من 14 ألفاً و947 إصابة"، بعد استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 49 آخرين خلال 24 ساعة.

ومن دون الرجوع إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، شرعت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي بتنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمونها "مصايد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة أممياً.

وفي السياق، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي بلغت "10 آلاف و576 شهيداً، و44 ألفاً و717 إصابة".

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 269 حالة وفاة من ضمنها 112 طفلاً، وفق البيان ذاته.

ومنذ فجر اليوم، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 36 فلسطينياً في القطاع، بينهم 8 من منتظري المساعدات، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بقصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقبل ذلك، استشهد 33 فلسطينياً بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع.

“أزمة الوقود"

اختيارات المحرر

وفي سياق متصل، أكد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم الأربعاء، استمرار الأزمة الحادة في الوقود إذ حصل منذ مطلع أغسطس/آب الجاري على عُشر احتياجه الشهري فقط من الوقود، ما يعوق الاستجابة الإنسانية في القطاع الذي يواجه حرب إبادة منذ 22 شهراً.

وقال الدفاع المدني في بيان: "ما تزال الأزمة الحادة في الوقود تراوح مكانها لدينا، وحصلنا على 1500 لتر فقط من الوقود من المؤسسات التي تعنى بالعمل الإنساني مطلع الشهر الجاري"، وأوضح أن الاحتياج الشهري العام من الوقود يصل إلى 15 ألف ليتر، وذلك من أجل الاستجابة للنداءات الإنسانية.

وتابع أن الكمية التي حصل عليها "تشمل وقود تشغيل مركبات الدفاع المدني بمادة السولار"، لافتاً إلى وجود "نقص حاد في مادة البنزين التي تعمل بها معدات وآلات الإنقاذ، إذ يحتاج الجهاز إلى 3 آلاف ليتر من البنزين شهرياً.

وأكد أن مركباته توقفت عدة مرات في أثناء توجهها لتنفيذ مهمات إنسانية، بعضها بسبب نفاد الوقود، والبعض الآخر تعطل لعدم توافر قطع غيار للصيانة، وشدد على أن طواقمه تواجه "تحديات إنسانية كبيرة في ظل التهديدات المستمرة بتصعيد وتيرة حرب الإبادة الإسرائيلية".

ولأكثر من مرة حذرت قطاعات حيوية بغزة، وخاصة ذات العلاقة بالاستجابة الإنسانية وإنقاذ الأرواح من خطورة أزمة الوقود في القطاع.

واشتدت هذه الأزمة مع إغلاق إسرائيل للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود في 2 مارس/آذار الماضي، ما أدخل القطاع أيضاً في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، بينما بدأت تل أبيب بداية أغسطس/آب الجاري السماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع من الأغذية أو المواد الأساسية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلّفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us