يأتي هذا وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وفي تدوينة على حسابه بمنصة إكس، أشار مكتب نتنياهو، إلى أن الأخير وقبيل الموافقة على خطط احتلال مدينة غزة "وجَّه بتقليص الجداول الزمنية" للخطط بدعوى السيطرة على معاقل حماس الأخيرة وهزيمتها، وأضاف: "رئيس الوزراء يعبّر عن تقديره الكبير لمقاتلي الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم ولعائلاتهم، ولكل جنود الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، إرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط لاحتلال مدينة غزة تحت مسمى "عربات جدعون2".

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أطلق الجيش عملية عسكرية ضد الفلسطينيين في القطاع تحت مسمى "عربات جدعون" رغم إقرار سياسيين إسرائيليين وعسكريين سابقين بفشلها، وادعاء الجيش أنه سيطر عبرها على "75% من قطاع غزة".

“هجوم درسدن”

وتزداد المخاوف الدولية من إقدام إسرائيل على إعادة احتلال غزة، في ظل حديث نتنياهو قبل أيام عن "هجوم درسدن"، وأنه بإمكان جيش الاحتلال أن يقصف غزة كما قصف الحلفاء مدينة درسدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

في سياق متصل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن "المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيجتمع غداً (الخميس) للموافقة على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، التي سبق أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس".

وأردفت الصحيفة: "بالتوازي، تتواصل خلف الكواليس الاتصالات بشأن صفقة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، إذ إن نتنياهو أقل رغبة في صفقة جزئية كانت حماس قد وافقت عليها، لكنه لم يغلق الباب أمامها نهائياً بعد".

ونقلت عن مصدر كبير في الحكومة الإسرائيلية لم تسمِّه قوله إن "نتنياهو الآن أقل رغبة في صفقة جزئية. هو يفهم أن الصفقة الجزئية ليست أمراً صحيحاً، ويدرك أنه سيكون من الصعب جداً استئناف القتال بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار".

وتابع المصدر: "الأمريكيون يتوقعون أيضاً إنهاء القتال (حال إبرام صفقة جزئية)، ونتنياهو يدرك أنه سيجد صعوبة في الحصول على دعمهم إذا حاول استئناف القتال".