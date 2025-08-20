وواصلت قوات الاحتلال توغلها في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة لليوم الـ11، مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من الحي. وقال الدفاع المدني في غزة إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 450 منزلاً وبناية في حي الزيتون، الذي يوصف بأنه أكبر أحياء البلدة القديمة في غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية فجر الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت غارات على جباليا البلد شمال غزة.

وفيما يخص التجويع، قالت وزارة الصحة في غزة إن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 269 شهيداً، بينهم 112 طفلاً.

وأكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في القطاع تضاعف 3 مرات، فيما قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن العائلات في قطاع غزة "لا تواجه الجوع فقط بل تواجه الموت جوعاً".

معارك طاحنة بين الاحتلال والمقاومة

من جانبها، نفذت المقاومة الفلسطينية عملية غير مسبوقة، إذ دفعت كتائب القسام، بفصيل مشاة كامل للإغارة على موقع لقوات الاحتلال شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة.