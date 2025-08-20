وأفادت حماس، في بيان، بأن "إعلان جيش الاحتلال البدء فيما أسماه عملية (عربات جدعون 2) ضد مدينة غزة، واعتزام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو المصادقة عليها اليوم الخميس، يمثل إمعاناً في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً".

وأكمل البيان، أن المضي بتلك العملية يعد أيضاً "استهتاراً بالجهود التي يبذلها الوسطاء للوصول إلى وقف للعدوان وتبادل للأسرى".

وأضافت حماس: "في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة موافقتها على المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، تصر حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بتصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، بهدف تدميرها وتهجير أهلها، في جريمة حرب مكتملة الأركان".

وشددت على أن "تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء وعدم رده عليه، يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم "عربات جدعون 2"، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وموافقة حركة حماس على مقترحهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء المراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة في إطار ما سماها عملية "عربات جدعون 2″، إذ استهدف حي الزيتون بقصف جوي ومدفعي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن القوات موجودة في ضواحي مدينة غزة، وستعمق عملياتها بواسطة قوات النخبة، مؤكداً أن المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون قد بدأت بأوامر من المستوى السياسي.

وتجاهل نتنياهو، انتظار الوسطاء منذ أكثر من 48 ساعة لرد تل أبيب على مقترح التهدئة بقطاع غزة، وقال مساء الأربعاء، إنه وجه بتسريع احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأكدت حماس، في بيانها، أن العملية الإسرائيلية الجديدة ستفشل كما فشلت سابقاتها من العمليات العسكرية، مشددة على أن "الاحتلال لن يحقق أهدافه منها، وأن احتلال غزة لن يكون نزهة".

والأربعاء، بدأ جيش الاحتلال، إرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، والمعروفة باسم "الأمر 8"، تمهيداً للشروع في تنفيذ الخطة، وفق هيئة البث العبرية.