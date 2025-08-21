وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن بلاده ترفض أي اقتراحات تتعلق بالأمن الأوروبي والأوكراني لا تشمل روسيا، مؤكداً أن هذا المسار "غير مجدٍ"، وأن مناقشة قضايا الأمن الجماعي بدون روسيا "محكوم عليها بالفشل".

كما انتقد لافروف دور القادة الأوروبيين الذين شاركوا في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الاثنين، معتبراً أن مواقفهم افتقرت إلى الجدية وكانت "عدوانية وغير أخلاقية".

وكان مسؤولون أمريكيون قد كشفوا، الثلاثاء، عن بدء مستشارين عسكريين من الولايات المتحدة ودول أوروبية بحث ترتيبات أمنية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب، وهي تحركات رفضتها موسكو بشدة.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعاً عبر الفيديو ناقشت خلاله آخر تطورات الملف الأوكراني.

وأوضح رئيس اللجنة الأميرال جوزيبي كافو دراجوني أن المحادثات كانت "صريحة وواسعة"، مؤكداً أن الأولوية تظل لتحقيق "سلام عادل ودائم". وبحسب مصادر غربية، استُكملت النقاشات بشأن الضمانات الأمنية لاحقاً في واشنطن ضمن دائرة ضيقة من القادة العسكريين.

ورداً على هذه التطورات، شددت موسكو مجدداً على رفضها القاطع لأي سيناريو يتضمن نشر قوات من حلف الناتو في أوكرانيا.

وأكد لافروف أن بلاده تؤيد تقديم ضمانات أمنية "موثوقة فعلاً" لكييف، مشيراً إلى إمكانية العودة إلى مسودة الاتفاق التي ناقشها الطرفان في محادثات إسطنبول عام 2022، والتي كانت تنص على حصول أوكرانيا على ضمانات من مجموعة من الدول، بينها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي.

غير أن كييف رفضت آنذاك المقترح، معتبرة أنه يمنح موسكو حق الفيتو على أي تحرك عسكري لمساعدتها.

قوات حفظ سلام الناتو

من جهته، أعلن دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً أي مقترحات لنشر قوات من الناتو في أوكرانيا تحت مسمى "قوات حفظ السلام"، واصفاً هذا النوع من الضمانات الأمنية بأنه "غير مقبول".