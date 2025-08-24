وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأنّ طواقمها في رام الله نقلت إلى المستشفى رجلاً أصيب برصاص حي في القدم قرب الجدار العازل في بلدة الرام شرق مدينة القدس المحتلة.

وأدت مداهمات جيش الاحتلال في قرية شقبا غرب رام الله، إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين جراء إطلاق قنابل الغاز السامّ، فيما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة نعلين وقريتَي قبيا وبدرس بمحافظة رام الله والبيرة.

وفي رام الله أيضاً اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا وسيّرت آلياتها في شوارعها، ووقفت عدداً من مركبات المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

في السياق نفسه تواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانها الواسع على قرية المغير شمال شرق رام الله، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت فيها خراباً ودماراً، كما استولت على عشرات المركبات المصطفة أمام المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بعد أن كانت طالبته بتسليم نفسه عند مدخل القرية خلال اقتحامها منزله في وقت سابق من مساء السبت.

وبحسب ما قاله أبو عليا عبر صفحة مجلس قروي المغير على موقع فيسبوك قبيل اعتقاله، فإنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزله وأبلغت عائلته بتسليم نفسه، كما احتجزت نجله عبيدة لفترة من الوقت.

اختناق شابّ من ذوي الإعاقة

في غضون ذلك أصيب شاب من ذوي الإعاقة بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، ونقله إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة انتشر عشرات الجنود في البلدة القديمة وعرقلوا حركة السكان، بالتزامن مع اقتحام من عشرات المستوطنين لمباني قديمة بالمدينة، تَلقَّوا خلالها شروحات من مرشدين.