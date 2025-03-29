سياسة
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الغارات الأمريكية على شمال اليمن تتسبب في "تدمير كامل" لمحطات الاتصالات
تسببت الغارات الجوية الأمريكية على شمال اليمن في "تدمير كامل" لمحطات اتصالات، وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للاتصالات، وفق ما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت.
الغارات الأمريكية على شمال اليمن تتسبب في "تدمير كامل" لمحطات الاتصالات
تصاعد أعمدة الدخان إثر غارات أمريكية على اليمن / AP
29 مارس 2025

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، في بيان، إن "طيران العدوان الأمريكي استهدف أمس الجمعة، شبكة الاتصالات في الجبل الأسود بمحافظة عمران بخمس غارات. كذلك استهدف شبكة الاتصالات في موقع اللبدة في محافظة صعدة بعدد من الغارات".

وأشار البيان إلى أن الاستهداف نتج عنه "تدمير كامل" لمحطات البث وأبراج الاتصالات وشبكة التراسل في تلك المواقع، وأدى إلى خروج الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق من الخدمة وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين منها.

وجرى شن هذه الغارات العدوانية، حسب البيان، على المنشآت المدنية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بالتزامن مع جرائم القصف العشوائي المتعمد الذي طال عدداً من الأعيان المدنية مؤخراً من العدو الأمريكي في عدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت الغارات الأمريكية المتواصلة منذ أيام ضد مناطق تقول واشنطن إنها تابعة للحوثيين في اليمن، عن مقتل وإصابة العشرات، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

وردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، فقد استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل، وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري، حرب الإبادة على القطاع.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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