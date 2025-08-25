واقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين، مخيم بلاطة شرق نابلس بعدد من الدوريات، كما داهمت عدة منازل بينها منزل أمين سر حركة "فتح" في المخيم محمد المسيمي، وعبثت بمحتوياتها دون التبليغ عن اعتقالات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق من الليلة نفسها، اقتحمت القوات بلدة عقربا جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الغاز السام في منطقة بني جابر ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين مواطناً فلسطينياً ونجله بعد مداهمة منزلهما في بلدة بيرزيت، وعبثت بمحتوياته. كما نفذت عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل في قرى وبلدات المزرعة الشرقية وسلواد ودير جرير وكفر مالك ويبرود وخربة أبو فلاح ودير أبو مشعل.

كما شهدت بيت لحم اليوم اعتقال شابين فلسطينيين بعد اقتحام منزليهما في قرية حوسان ومنطقة جبل الموالح، بحسب ما ذكرته الوكالة.

أما في جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة، وداهمت منزلاً وفتشته قبل أن تضرم النار في أراضٍ زراعية بسهل مرج ابن عامر.

في الأثناء، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في عدة مناطق، إذ أصيب مسن وشاب بجروح بليغة بعد تعرضهما للضرب بالحجارة والهراوات أثناء قطف العنب في خربة القط شمال الخليل.