واقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين، مخيم بلاطة شرق نابلس بعدد من الدوريات، كما داهمت عدة منازل بينها منزل أمين سر حركة "فتح" في المخيم محمد المسيمي، وعبثت بمحتوياتها دون التبليغ عن اعتقالات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي وقت سابق من الليلة نفسها، اقتحمت القوات بلدة عقربا جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الغاز السام في منطقة بني جابر ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون الإبلاغ عن إصابات.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين مواطناً فلسطينياً ونجله بعد مداهمة منزلهما في بلدة بيرزيت، وعبثت بمحتوياته. كما نفذت عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل في قرى وبلدات المزرعة الشرقية وسلواد ودير جرير وكفر مالك ويبرود وخربة أبو فلاح ودير أبو مشعل.
كما شهدت بيت لحم اليوم اعتقال شابين فلسطينيين بعد اقتحام منزليهما في قرية حوسان ومنطقة جبل الموالح، بحسب ما ذكرته الوكالة.
أما في جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة، وداهمت منزلاً وفتشته قبل أن تضرم النار في أراضٍ زراعية بسهل مرج ابن عامر.
في الأثناء، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في عدة مناطق، إذ أصيب مسن وشاب بجروح بليغة بعد تعرضهما للضرب بالحجارة والهراوات أثناء قطف العنب في خربة القط شمال الخليل.
كذلك هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب المحافظة، بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى مواجهات مع الأهالي.
كما نصبت مجموعات استيطانية عشرات "الكرفانات" في قرية بيرين شرق الخليل، على مساحة تُقدّر بـ6400 دونم، في إطار خطة استيطانية أعلنتها حكومة الاحتلال بمشاركة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، حيث أقيمت ثلاث بؤر جديدة في المنطقة، ترافقت مع اعتداءات على الأهالي وتخريب المزروعات والآبار.
وفي قرية المغيّر شرق رام الله، واصل المستوطنون هجماتهم بالتوازي مع تجريف جيش الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لشق طريق استيطاني.
وخلال أربعة أيام من الحصار والاقتحام للقرية، اعتقل جيش الاحتلال 14 مواطناً بينهم رئيس المجلس المحلي، ودمّر آلاف الدونمات المزروعة بالزيتون، ملحقاً خسائر مباشرة بنحو 200 عائلة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفاً و686 شهيداً، و157 ألفاً و951 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينياً، بينهم 115 طفلاً حتى الأحد.