وتشهد عدة مدن فرنسية مظاهرات تحت شعار "لنغلق كل شيء"، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لماكرون.

وفي هذا الإطار، تجمع مئات المحتجين في محيط محطة قطار الشمال في باريس، تزامناً مع إجراءات أمنية مشددة، إذ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من دخول المحطة.

وعبّرت المتظاهرة الفرنسية أليسا عن رفض المحتجين سياسات التقشف وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء بعد إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، وأضافت: علينا الاحتجاج وإظهار أننا لا نتفق مع هذه السياسات. أعتقد أن هذا أمر مهم".