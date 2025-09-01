وتصدرت شركة “أسيلسان” القائمة بين الشركات التركية، إذ احتلت المركز 43 بإيرادات دفاعية بلغت 3.54 مليار دولار.

وحلت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" (TAI) في المركز 47، وشركة ”روكيتسان” لصناعة الصواريخ في المركز 71، بينما احتلت شركة ASFAT المركز 78، وMKE في المركز 80.

وشهدت القائمة قفزات ملحوظة مقارنة بالعام السابق، إذ تقدمت "توساش" ثلاث مراتب، بينما صعدت ASFAT ست عشرة مرتبة، وارتفعت MKE أربع مراتب.