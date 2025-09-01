وتصدرت شركة “أسيلسان” القائمة بين الشركات التركية، إذ احتلت المركز 43 بإيرادات دفاعية بلغت 3.54 مليار دولار.
وحلت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" (TAI) في المركز 47، وشركة ”روكيتسان” لصناعة الصواريخ في المركز 71، بينما احتلت شركة ASFAT المركز 78، وMKE في المركز 80.
وشهدت القائمة قفزات ملحوظة مقارنة بالعام السابق، إذ تقدمت "توساش" ثلاث مراتب، بينما صعدت ASFAT ست عشرة مرتبة، وارتفعت MKE أربع مراتب.
وشملت القائمة 48 شركة أمريكية، وست شركات بريطانية، وخمس شركات تنتمي إلى كل من تركيا وفرنسا والصين، وأربع شركات ألمانية، وثلاث شركات لكل من كوريا الجنوبية وإسرائيل.
أما على صعيد الشركات الكبرى، فقد احتلّت ست شركات أمريكية المراتب العشر الأولى، إلى جانب شركتين صينيتين، وشركة بريطانية وفرنسية لكل منهما.
وحافظت شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية على المركز الأول بإيرادات دفاعية بلغت 68.39 مليار دولار، تلتها شركة RTX وشركة CASIC الصينية.