جاء ذلك في فاعلية أقامتها بينغ ليوين، عقيلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، على شرف زوجات زعماء الدول، ضمن قمة شنغهاي للتعاون.

وشاركت في الفاعلية إلى جانب عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زوجات قادة نيبال وأرمينيا وماليزيا ومنغوليا وأذربيجان وإيران ومصر وأوزبكستان إضافة إلى ابنة الرئيس الإيراني.

وعقب الفاعلية، أعربت السيدة أمينة أردوغان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتها بلقاء زوجات القادة.

وأشارت السيدة الأولى في تركيا إلى إجراء محادثات ودية خلال الفاعلية، وتبادل الأفكار حول القيم المشتركة التي تهم البشرية جمعاء، مثل السلام والأسرة والبيئة والتعاون الثقافي.