أمينة أردوغان تلتقي بعدد من نظيراتها في الصين على هامش قمة شنغهاي
التقت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بزوجات الزعماء المشاركين في القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية.
أمينة أردوغان تلتقي بزوجات الزعماء المشاركين في القمة الـ25 لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية / AA
1 سبتمبر 2025

جاء ذلك في فاعلية أقامتها بينغ ليوين، عقيلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، على شرف زوجات زعماء الدول، ضمن قمة شنغهاي للتعاون.

وشاركت في الفاعلية إلى جانب عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زوجات قادة نيبال وأرمينيا وماليزيا ومنغوليا وأذربيجان وإيران ومصر وأوزبكستان إضافة إلى ابنة الرئيس الإيراني.

وعقب الفاعلية، أعربت السيدة أمينة أردوغان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتها بلقاء زوجات القادة.

وأشارت السيدة الأولى في تركيا إلى إجراء محادثات ودية خلال الفاعلية، وتبادل الأفكار حول القيم المشتركة التي تهم البشرية جمعاء، مثل السلام والأسرة والبيئة والتعاون الثقافي.

وأضافت عقيلة الرئيس التركي: "آمل أن تُعزز هذه اللقاءات الهادفة الروابط بين بلداننا أكثر فأكثر".

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

مصدر:TRT Arabi
