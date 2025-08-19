تركيا
فيدان يبحث مع نظيريه الأمريكي والفرنسي جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وتطورات غزة وسوريا
أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو والفرنسي جان-نويل بارو، تناول خلالهما أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وزير الخارجية هاكان فيدان / AA Archive
19 أغسطس 2025

وأفادت المصادر بأن فيدان وروبيو بحثا نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إلى جانب الاجتماع الذي استضافته واشنطن بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

كما ناقش الوزيران الخطوات الممكن اتخاذها في المرحلة المقبلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد جدّد فيدان تأكيد استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وشمل الاتصال كذلك آخر المستجدات في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، إذ شدّد الوزير التركي على توقّع أنقرة إقامة وقف دائم لإطلاق النار "من دون مزيد من التأخير"، مؤكداً أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل ومنتظم أمر لا غنى عنه.

كذلك تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية الحفاظ على أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وفي اتصال آخر مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو، بحث فيدان الاجتماعات التي عُقدت في ألاسكا وواشنطن على مستوى القادة، والتي تهدف إلى وضع أسس لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT Arabi
