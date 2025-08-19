وأفادت المصادر بأن فيدان وروبيو بحثا نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إلى جانب الاجتماع الذي استضافته واشنطن بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

كما ناقش الوزيران الخطوات الممكن اتخاذها في المرحلة المقبلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد جدّد فيدان تأكيد استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وشمل الاتصال كذلك آخر المستجدات في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، إذ شدّد الوزير التركي على توقّع أنقرة إقامة وقف دائم لإطلاق النار "من دون مزيد من التأخير"، مؤكداً أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل ومنتظم أمر لا غنى عنه.