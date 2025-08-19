19 أغسطس 2025
ووفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بعملية السلام بين أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به تركيا في دعم جهود السلام وفي تعزيز أمن البحر الأسود.
وأشار البيان إلى أن أردوغان وروته اتفقا على مساهمة تركيا، بصفتها إحدى الدول الرئيسية في الناتو، في عملية السلام، وتعزيز التنسيق الوثيق بين الطرفين في هذا الإطار.
اختيارات المحرر
كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الضمانات الأمنية العملية والمستدامة، مؤكّدين أهمية استمرار الحوار والتعاون لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة بين تركيا والناتو، بحسب المصدر ذاته.
مصدر:TRT Arabi