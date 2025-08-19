ووفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بعملية السلام بين أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به تركيا في دعم جهود السلام وفي تعزيز أمن البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وروته اتفقا على مساهمة تركيا، بصفتها إحدى الدول الرئيسية في الناتو، في عملية السلام، وتعزيز التنسيق الوثيق بين الطرفين في هذا الإطار.