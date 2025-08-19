تركيا
أردوغان وروته يبحثان آخر مستجدات عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا
أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، وذلك في أثناء عودة الأخير من القمة التي عقدها مع الرئيس الأمريكي وقادة الاتحاد الأوروبي، حول وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته / AA Archive
19 أغسطس 2025

ووفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بعملية السلام بين أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به تركيا في دعم جهود السلام وفي تعزيز أمن البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وروته اتفقا على مساهمة تركيا، بصفتها إحدى الدول الرئيسية في الناتو، في عملية السلام، وتعزيز التنسيق الوثيق بين الطرفين في هذا الإطار.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الضمانات الأمنية العملية والمستدامة، مؤكّدين أهمية استمرار الحوار والتعاون لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة بين تركيا والناتو، بحسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT Arabi
