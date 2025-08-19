جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال فاعلية أقيمت في العاصمة أنقرة للترويج لفيلم وثائقي حول القدس.

وقال قورتولموش إن القدس تعد من أهم مراكز الحضارة الإسلامية، مضيفاً أن "الأراضي الفلسطينية كانت فيما مضى مكاناً علّم فيه أجدادنا العالم أجمع معنى الإنسانية والإنصاف والضمير".

وأشار إلى أن القدس كانت "دار سلام" حقيقية حين كان المسلمون أصحاب السيادة فيها، مؤكداً أن "تكريس حياتنا من أجل قيام فلسطين حرة وعاصمتها القدس، هو بلا شك مسؤوليتنا المشتركة جميعاً". وأضاف: "فلسطين بالنسبة لنا قضية وطنية وجزء كبير من هويتنا، وسنواصل الدفاع عنها حتى النهاية".

ولفت رئيس البرلمان التركي إلى ما تعانيه الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، من آلام كبيرة جراء الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أوضح قورتولموش أن ما يجري ليس وليد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل يمثل فصلاً جديداً من سلسلة ممتدة بدأت منذ انسحاب الدولة العثمانية من تلك الأراضي عام 1917، وتواصلت مع الاحتلال الأمريكي للعراق، وصولاً إلى حرب الإبادة الجارية اليوم.