جاء ذلك في مقال للرئيس التركي بصحيفة "إل باييس" الإسبانية بعنوان "رحمة تتجاوز الحدود: تحالف الحضارات والدبلوماسية الإنسانية"، بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" الذي يحييه العالم يوم 19 أغسطس/آب من كل عام.

وسلط الرئيس أردوغان الضوء على جهود بلاده في مجال المساعدات الإنسانية، والواقع العالمي في هذا المجال، تزامناً مع مآسٍ إنسانية وحروب تشهدها العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية.

وأكد أردوغان في مقاله أن "السلام والأمن والازدهار المشترك لا يمكن تحقيقها إلا من خلال فهمٍ للتعاون قائم على الاحترام المتبادل والعدالة والإخلاص بين الشعوب".

“إسرائيل تضع ضمير الإنسانية تحت أقدامها"

وحول الوضع في قطاع غزة، قال الرئيس أردوغان إن سياسات الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تضع ضمير الإنسانية تحت أقدامها.

وأضاف أردوغان أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد أكثر من 61 ألف شخص بريء حياته وشرد أكثر من مليوني شخص وحرموا من أبسط احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن تركيا قدمت أكثر من 101 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ودعمت الأونروا بأكثر من 40 مليون دولار لصالح غزة، وأكد أن تركيا ستستمر في تواجدها الميداني بكل إمكانياتها لضمان مستقبل حر وكريم ومزدهر للشعب الفلسطيني.

وذكر الرئيس التركي أن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية والصراعات التي يواجهها العالم تعقد الجهود التركية في مجال المساعدات الإنسانية لكنها لن تتخلى عنها أبداً أينما دعت الحاجة، "فالمساعدات الإنسانية هي مسألة ضمير تتجاوز السياسة".

وتابع أردوغان : "المساعدات الإنسانية أسمى أشكال الدبلوماسية وتنبع من تعاطف عميق ووعي إنساني".

"أصعب اختبار"

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التركي إن الحروب والمجاعة والهجرة غير النظامية وكوارث المناخ وضعت الإنسانية أمام "أصعب اختبار" في تاريخها.

ولفت أردوغان إلى وجود "حقيقة مُرّة" تبرز مجدداً بمناسبة "يوم العمل الإنساني العالمي"، وتتمثل في أن أكثر من 300 مليون إنسان محرومون من أبسط احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وأردف: “هذا المشهد يمثل حقيقة تهز ضمير الإنسانية وتدعو العالم بأسره إلى تحمّل المسؤولية”.

وبشأن الموقف التركي أمام هذه المجريات، قال أردوغان إنه "من خلال تقاليدنا العريقة في العمل الإنساني الممتدة عبر تاريخنا، فإن يد العون التي نمدّها في كل بقعة من العالم، من دون النظر إلى هوية المظلوم أو معتقده، تمثل أقوى دليل على إرادتنا في الدفاع عن كرامة الإنسان وإسماع صوت ضميرنا".

وتطرق كذلك إلى "الشراكة القوية" القائمة بين أنقرة ومدريد في مجال المساعدات الإنسانية أيضاً.

أردوغان جدد تعبيره عن امتنانه لإسبانيا بسبب كوادر البحث والإنقاذ التي أرسلتها إلى تركيا عقب زلزال 6 فبراير/شباط 2023، إضافة إلى الفرق الطبية والفنية ممن عملوا ميدانياً على تضميد جراح منكوبي الزلزال.

ونوّه بأن تركيا وانطلاقاً من مفهوم "ألمُ أحدِنا هو صرخة مشتركة تتردد في ضميرنا جميعاً"، تُعَدّ من أكثر دول العالم سخاء في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا عززت مكانتها العالمية في مجال المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني لأول مرة في تاريخه بمدينة إسطنبول عام 2016، شكل "محطةً فارقة" في هذا الخصوص.

كما استشهد أردوغان بالجهود الإغاثية التي تقدمها مؤسسات حكومية تركية مثل إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، والهلال الأحمر التركي، ووقف الديانة التركي، فضلاً عما تقدمه أعداد كبيرة من منظمات المجتمع المدني في البلاد.

واستطرد: “لا نمد يد العون في أوقات الأزمات فحسب، بل نصل أيضاً إلى ملايين البشر عبر مشاريع تنموية وتضامنية طويلة الأمد”.

وشدد أردوغان على أن يد العون التركية لا تصل إلى محيطها القريب فقط مثل غزة وسوريا ولبنان، بل تمتد إلى مساحة واسعة من آسيا إلى إفريقيا، ومن الشرق الأوسط إلى البلقان وأمريكا اللاتينية، وذلك عبر تنفيذ أنشطة إنسانية بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الدولية.

تركيا والقارة الإفريقية