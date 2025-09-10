تأتي الزيارة استكمالاً للزخم الدبلوماسي بين أنقرة وروما، بعد القمة الحكومية التركية-الإيطالية التي عُقدت في أبريل/نيسان الماضي في روما، والقمة الثلاثية مع ليبيا التي استضافتها إسطنبول في أغسطس/آب الماضي.

ومن المنتظر وفق مصادر دبلوماسية بالخارجية التركية، أن يتناول الوزيران عدداً من القضايا المهمة، من أبرزها: تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والطاقة والدفاع، إضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

كما سيبحث الجانبان جهود السلام في ليبيا، ومناقشة التطورات الإقليمية في سوريا، وأوكرانيا، وإيران، وكذلك دعم تركيا لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وحسب المصادر سيركز الوزير فيدان على دعوة المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان في غزة، والتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي.

كما سيتطرق إلى بحث أبرز الملفات في العلاقات التركية-الأوروبية والتعاون داخل حلف الناتو، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة وأمن المتوسط، مع تأكيد ضرورة احترام القانون الدولي في أنشطة الدول في المنطقة.

كما سيلقي الوزير فيدان كلمة في مركز الدراسات الإيطالي Istituto Affari Internazionali، وسيعرض رؤية تركيا حول الأمن الإقليمي والدور المشترك في المتوسط.