وأفادت الشركة في بيان الثلاثاء، بأنها تشارك في معرض الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025) المُقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونقل البيان عن أحمد آق يول، المدير العام للشركة، قوله إن منظومة "قورقوت" تظهر لأول مرة على الساحة الدولية عبر المعرض في لندن.

وتتميز المنظومة بتصميم فريد قادر على تحييد التهديدات القادمة من الطائرات المسيّرة الصغيرة (الدرون).

ويمكن إدماج "قورقوت" بالعربات ذات العجلات رباعية وسداسية وثمانية الدفع، أو بالعربات المجنزرة، كما يمكنها مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة في البيئات ذات التضاريس الصعبة.

وتعمل المنظومة باستخدام ذخائر ذكية من عيار 25 ملم طورتها "أسيلسان"، وتقوم بتحييد وتدمير فعّال للطائرات المسيّرة بالاعتماد على معلومات من أجهزة استشعار خارجية.