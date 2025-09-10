تركيا
1 دقيقة قراءة
لأول مرة دولياً.. أسيلسان التركية تعرض منظومة "قورقوت" للدفاع الجوي قريب المدى
عرضت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، لأول مرة، منظومة "قورقوت" للدفاع الجوي قريب المدى في معرض دولي خارج البلاد.
منظومة "قورقوت" التركية تواجه الطائرات المسيّرة بدقة متقدمة في معرض DSEI 2025 / AA
10 سبتمبر 2025

وأفادت الشركة في بيان الثلاثاء، بأنها تشارك في معرض الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025) المُقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونقل البيان عن أحمد آق يول، المدير العام للشركة، قوله إن منظومة "قورقوت" تظهر لأول مرة على الساحة الدولية عبر المعرض في لندن.

وتتميز المنظومة بتصميم فريد قادر على تحييد التهديدات القادمة من الطائرات المسيّرة الصغيرة (الدرون).

ويمكن إدماج "قورقوت" بالعربات ذات العجلات رباعية وسداسية وثمانية الدفع، أو بالعربات المجنزرة، كما يمكنها مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة في البيئات ذات التضاريس الصعبة.

وتعمل المنظومة باستخدام ذخائر ذكية من عيار 25 ملم طورتها "أسيلسان"، وتقوم بتحييد وتدمير فعّال للطائرات المسيّرة بالاعتماد على معلومات من أجهزة استشعار خارجية.

كما تتميز "قورقوت" بقدرات وتجهيزات متقدمة تشمل: التحكم من بُعد، وكاميرا حرارية عالية الدقة، ومحدد المدى الليزري، ونظاماً آلياً لاكتشاف وتتبع الأهداف، وحسابات باليستية أتوماتيكية دقيقة عالية الأداء، ما يجعلها مناسبة لتلبية احتياجات بيئات القتال الحديثة.

وبفضل تركيبها على المدرعة التركية "أجدر يالتشين"، لا يقتصر استخدام المنظومة على حماية القواعد والمنشآت الثابتة، بل يمكن استخدامها أيضاً في الدفاع الجوي للوحدات المتحركة.

وتعد منظومة "قورقوت" إحدى مكونات نظام الدفاع الجوي الطبقي التركي "القبة الفولاذية".


مصدر:TRT Arabi
