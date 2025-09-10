وبحسب بيان صادر عن مكتب بن غفير مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، فقد أضيف عدد من المدن والبلدات والمستوطنات في إسرائيل والضفة الغربية إلى قائمة المؤهلين للحصول على رخص سلاح خاص.

وأوضح البيان أن عدد التراخيص الجديدة منذ بدء "سياسة التسليح" بلغ نحو 230 ألفاً.

وكان بن غفير قد أطلق هذه السياسة نهاية عام 2023، في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتشمل مستوطنين في الضفة الغربية إلى جانب مواطنين إسرائيليين داخل الخط الأخضر.

وفي السياق، أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقريرها لشهر أغسطس/آب 2025، مؤكدة أن المستوطنين نفذوا 431 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت "هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريباً وتجريفَ أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات".

قوة عسكرية منظمة

يعيش أهالي قرية بورين، الواقعة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حالة دائمة من الخوف والقلق جراء اعتداءات مستوطنة يتسهار المقامة على أراضيهم، التي تحولت إلى مصدر دائم للهجمات ضد السكان ومنازلهم وممتلكاتهم، ناشرة الرعب خصوصاً بين النساء والأطفال.

الناشط في مقاومة الاستيطان غسان البوريني، قال في حديثه لوكالة الأناضول إنّ القرية "تعيش في توتر دائم بسبب اعتداءات مستوطني يتسهار، الذين يمتلك معظمهم أسلحة رشاشة ويحظون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح البوريني أن المستوطنة أصبحت "مركزاً لمجموعات تُعرف بفتيان التلال، وغالباً ما يشنون هجماتهم على القرية وهم مسلحون"، مضيفاً أن "الاعتداءات متواصلة، وفي أحيان كثيرة يكون الجنود الإسرائيليون الموجودون لحظة الهجوم من المستوطنين أنفسهم، ويشاركون في الترهيب والعنف".

وأشار الناشط الفلسطيني إلى أن المستوطنين في جنوب نابلس "باتوا يتصرفون كقوة عسكرية منظمة، ينصبون الحواجز، ويفتشون المنازل، ويحتجزون المواطنين دون مبرر، إضافة إلى ممارسات الترهيب والنهب".

وأكد أن المخاوف لا تقتصر على داخل القرية فقط، بل تمتد إلى الطرق الواصلة بين المدن والقرى الفلسطينية، حيث يتهدد السكان خطر التعرض لاعتداءات المستوطنين وعنفهم بشكل يومي.

"خطورة كبيرة"

لم تعُد قرية بيت دجن شرق نابلس بمنأى عن اعتداءات المستوطنين، إذ باتت هي الأخرى عرضة لهجمات مسلحة شملت تدمير الممتلكات والمزروعات وبث الخوف بين الأهالي.

رئيس مجلس القرية نصر أبو جيش حذّر في حديثه للأناضول من "خطورة كبيرة" لقرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتسليح مزيد من المستوطنين، مؤكداً أن الخطوة "ستزيد حالات العنف والقتل ضد أبناء شعبنا".

وأضاف أن المستوطنين "يحصلون على غطاء من الحكومة الإسرائيلية، ويتصرفون كعصابات منظمة تمارس القتل والإرهاب دون أي رادع".