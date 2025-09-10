سياسة
روسيا تنفي اتهامات بولندية بانتهاك مجالها الجوي.. والناتو: تصرُّف متهوّر لموسكو
رفض دبلوماسي روسي بارز في وارسو اتهامات بولندا بأن طائرات مسيّرة روسية انتهكت المجال الجوي البولندي.
ضابط شرطة يقف في الأسفل بينما يعمل رجال الإطفاء على سطح منزل مدمر، بعد أن انتهكت طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا / Reuters
10 سبتمبر 2025

وقال أندري أورداش القائم بأعمال السفارة الروسية في وارسو "نعتبر أن المزاعم لا أساس لها من الصحة. ولم يجرِ تقديم دليل لإثبات أن تلك المسيرات ذات منشأ روسي"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي، وأوضح أن اتهاماً مماثلاً في الماضي ثبت أنه خاطئ.

وقال الدبلوماسي، إن روسيا ليست مهتمة بتاتاً في تصعيد التوتر في العلاقات مع بولندا، مضيفاً أن هذا للأسف تتجاهله الحكومة البولندية بسبب " مشاعر العداء لروسيا".

"إسقاط 3 مسيّرات"

قي المقابل، أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده تمكنت من إسقاط 3 مسيّرات انتهكت الأجواء ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأوضح توسك في كلمة بالبرلمان البولندي، أنه جرى رصد ما لا يقل عن 19 انتهاكاً للمجال الجوي البولندي، وأن هذه الانتهاكات استمرت طوال الليل، وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الطائرات المسيّرة جاء من بيلاروسيا.

وتابع: "حتى الآن جرى تأكيد إسقاط 3 مسيّرات، ولا يُستبعد سقوط المزيد. سيستغرق التأكيد بعض الوقت نظراً لظروف الطقس وطبيعة العملية"، وأردف: "إسقاط المسيّرات التي تهدد أمننا يُعدّ نجاحاً لكل من بولندا والناتو، كما أنه يُغيّر الوضع السياسي".

"تصرُّف متهوّر"

من جانبه، أدان حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء "التصرف المتهور" لموسكو بعد انتهاك مسيّرات المجال الجوي البولندي.

وقال الأمين العام للحلف مارك روته بعد اجتماع عاجل للدول الأعضاء "يجري حالياً تقييم شامل. لكن طبعاً، سواء كان ذلك متعمداً أم لا، فهو تصرف متهوّر وخطير".

وأضاف أن رسالته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي "التوقف عن انتهاك المجال الجوي للحلفاء، واعلم أننا على أهبة الاستعداد... وسندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي".

"هو الأخطر"

بدورها وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، انتهاك روسيا للأجواء البولندية بأنه "الأخطر" للمجال الجوي الأوروبي منذ بداية الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

جاء ذلك بتدوينة على منصة إكس، الأربعاء، أعربت فيه عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع بولندا التي اخترقت مجالها الجوي مسيرات روسية مساء الثلاثاء.

وأشارت كالاس إلى أن الانتهاك الروسي للأجواء البولندية هو "أخطر انتهاك" من جانب روسيا للمجال الجوي الأوروبي منذ بداية الحرب عام 2022، وأوضحت أنها على تواصل مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بشأن الحادثة.

وفي وقت سابق أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي البولندي خلال "هجوم روسي" على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بوساطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديداً، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".

