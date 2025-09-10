وقال أندري أورداش القائم بأعمال السفارة الروسية في وارسو "نعتبر أن المزاعم لا أساس لها من الصحة. ولم يجرِ تقديم دليل لإثبات أن تلك المسيرات ذات منشأ روسي"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي، وأوضح أن اتهاماً مماثلاً في الماضي ثبت أنه خاطئ.

وقال الدبلوماسي، إن روسيا ليست مهتمة بتاتاً في تصعيد التوتر في العلاقات مع بولندا، مضيفاً أن هذا للأسف تتجاهله الحكومة البولندية بسبب " مشاعر العداء لروسيا".

"إسقاط 3 مسيّرات"

قي المقابل، أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده تمكنت من إسقاط 3 مسيّرات انتهكت الأجواء ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأوضح توسك في كلمة بالبرلمان البولندي، أنه جرى رصد ما لا يقل عن 19 انتهاكاً للمجال الجوي البولندي، وأن هذه الانتهاكات استمرت طوال الليل، وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الطائرات المسيّرة جاء من بيلاروسيا.

وتابع: "حتى الآن جرى تأكيد إسقاط 3 مسيّرات، ولا يُستبعد سقوط المزيد. سيستغرق التأكيد بعض الوقت نظراً لظروف الطقس وطبيعة العملية"، وأردف: "إسقاط المسيّرات التي تهدد أمننا يُعدّ نجاحاً لكل من بولندا والناتو، كما أنه يُغيّر الوضع السياسي".

"تصرُّف متهوّر"

من جانبه، أدان حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء "التصرف المتهور" لموسكو بعد انتهاك مسيّرات المجال الجوي البولندي.