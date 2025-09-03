وذكرت الهيئة أن مجلس الأمن القومي ووزارة المالية في إسرائيل ناقشا خلال الأيام الماضية ضرورة زيادة ميزانية وزارة الدفاع تمهيداً للعملية.

وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن ترفع الحكومة الإسرائيلية ميزانية الدفاع، مع احتمال إجراء تخفيضات في موازنات وزارات أخرى لتمويل العملية.

وفي إطار الاستعدادات العسكرية، أعلن جيش الاحتلال تجنيد أكثر من 35 ألف جندي احتياط، في أكبر دفعة تجنيد منذ بداية الحرب. ومن المقرر أن ينضم إليهم نحو 25 ألف جندي احتياط إضافي خلال الأسابيع المقبلة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 60 ألف جندي احتياط مخصصين للعملية.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال يعتزم سحب لواء الكوماندوز من الحدود الشمالية واستبداله بجنود احتياط، فيما ستبقى وحدات لواء المظليين في الضفة الغربية، على أن تُشارك بقية الألوية النظامية في المناورات العسكرية داخل قطاع غزة.

ووفق التقديرات، فإن جيش الاحتلال سيكون جاهزا لبدء تنفيذ العملية خلال ثلاثة أسابيع، بعد فترة قصيرة من التدريب لجنود الاحتياط وإراحة الجنود النظاميين.

وبيّنت الهيئة أن الألوية النظامية ستقود العمليات من مرحلة تطويق المدينة وصولاً إلى القتال داخلها، بينما يتولى جنود الاحتياط السيطرة على المناطق الحدودية مع القطاع.

وأشارت الهيئة إلى أن بدء الهجوم البري مرتبط بإجلاء سكان مدينة غزة، التي يقطنها قرابة 800 ألف نسمة. ووفق التقديرات الإسرائيلية، لم يُجل حتى الآن سوى نحو 10 آلاف مدني فقط.