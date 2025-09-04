جاء ذلك في كلمات لمسؤولين عرب خلال أعمال الدورة العادية رقم 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأست الإمارات أعمال الدورة العادية بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وام".

أعمال المجلس الذي ترأسه وزير الدولة الإماراتي خليفة المرر، شهدت استعراض عدد من الملفات العربية والإقليمية، وفق المصدر نفسه.

وفي كلمته قُبيل تسليمه رئاسة الدورة من عُمان لأبوظبي، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن "العالم يواجه نظاماً إسرائيلياً لا حدَّ لوحشية حروبه التدميرية على غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبليهما".

وأضاف أن "إسرائيل تجعل غزة أرضاً غير قابلة للحياة، تنفيذاً لمخطط استعماري تهجيري، وتحاصر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقيادته؛ اقتصادياً ومعيشياً، لتدمر التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتمهيداً لمخططات تهجيرية أيضاً".

وأكد أن "مواجهة هذا الخطر المحدق تتطلب عملاً عربياً جماعياً. علينا أن نعمل معاً وفق استراتيجية شاملة، استراتيجية سياسية، اقتصادية، قانونية، دفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة، لحماية مستقبلنا ومصالحنا، ولحماية حق المنطقة في العيش بسلام عادل ودائم".

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن "وقف العدوان الهمجي على غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعتها إسرائيل في القطاع تحت أنظار العالم أجمع يبقى أولويتنا".

وفي الشأن السوري، قال: "ندعم جهود سوريا لإعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة كل مواطنيها وتحفظ حقوقهم، ونُحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا وشؤونها".