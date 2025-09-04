وقال جيش الاحتلال في بيان إن سلاح الجو اعترض المسيَّرتين دون تفعيل صافرات الإنذار وفقاً للإجراء المتبَع، دون تقديم تفاصيل.

وقالت القناة 12 العبرية (خاصة) إنه جرى اعتراض مسيَّرة منهما فوق منطقة سيناء المصرية، دون أن التسبب في إصابات أو خسائر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي.

ولليوم الرابع على التوالي، تواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، بعد إعلانها، الأحد، أنها تتجه نحو "مسار عسكري تصاعدي" لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيَّرة أو بالحظر البحري.

يأتي تصعيد عمليات الحوثي ضد إسرائيل، عقب هجمات شنتها الأخيرة على العاصمة اليمنية، صنعاء، الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل رئيس حكومة جماعة الحوثي، غالب الرهوي مع عدد من الوزراء.