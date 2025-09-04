وقال جيش الاحتلال في بيان إن سلاح الجو اعترض المسيَّرتين دون تفعيل صافرات الإنذار وفقاً للإجراء المتبَع، دون تقديم تفاصيل.
وقالت القناة 12 العبرية (خاصة) إنه جرى اعتراض مسيَّرة منهما فوق منطقة سيناء المصرية، دون أن التسبب في إصابات أو خسائر.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي.
ولليوم الرابع على التوالي، تواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، بعد إعلانها، الأحد، أنها تتجه نحو "مسار عسكري تصاعدي" لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيَّرة أو بالحظر البحري.
يأتي تصعيد عمليات الحوثي ضد إسرائيل، عقب هجمات شنتها الأخيرة على العاصمة اليمنية، صنعاء، الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل رئيس حكومة جماعة الحوثي، غالب الرهوي مع عدد من الوزراء.
والأربعاء، أعلنت القوات التابعة للحوثيين في اليمن، أن قوتها الصاروخية "نفَّذت عملية عسكرية استهدفت هدفاً مهماً وحساساً للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة".
والثلاثاء، أعلنت الجماعة تنفيذ 4 عمليات عسكرية هاجمت فيها أهدافاً إسرائيلية بينها مبنى هيئة الأركان ومطار بن غوريون، ومحطة كهرباء الخضيرة وميناء أسدود.
ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، إضافةً إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي رداً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفاً و231 شهيداً، و161 ألفاً و583 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.