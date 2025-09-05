وأوضحت قناة "14" العبرية، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن "خطة الطوارئ" الخاصة بالضفة الغربية المحتلة أُعدت بطلب من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تعتبر سبتمبر/أيلول "فترة حساسة"، في ضوء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتطورات السياسية المتوقعة المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضافت المصادر أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، وافق على الخطة التي تنص على "تجميد العمليات في قطاع غزة وتحريك القوات نحو الضفة الغربية إذا شهدت الأخيرة هجمات، وذلك بهدف إعادة السيطرة على الموقف".

وتمضي الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها اليمين المتطرف، نحو خطوات لـ"ضم" الضفة الغربية المحتلة، مدعية أن ذلك سيكون رداً على عزم دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي تفتح أعمالها في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.