ونقلت القناة "i24NEWS" العبرية، الخميس، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن "المبعوث الأمريكي يعمل في الكواليس لاستئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى"، مضيفة أن ذلك يجري في شكل محادثات مع إسرائيل والوسطاء “بهدف محاولة إيجاد آلية فعالة للمحادثات وأيضاً حلول لتجسير الفجوات بين الطرفين".
وقال مصدر مطلع للقناة العبرية: "بعد إعلان حماس، الذي فصّلت فيه مطالبها للتوصل إلى صفقة شاملة، وصلنا إلى وضع أصبحت فيه مطالب إسرائيل وحماس واضحة بشأن صفقة تُفرج بموجبها عن جميع المحتجزين".
والأربعاء، جددت "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعاً، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن نتنياهو رفض ذلك أيضاً في بيان لمكتبه.
من جهتها، قالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن "ويتكوف ناقش مؤخراً مع مسؤولين قطريين في باريس جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب".
كما نقلت صحيفة "جيروزليم بوست" عن مصدر مطلع قوله إن "الوسطاء يحاولون ضمان تسيير المحادثات بوتيرة أسرع من السابق في حال نجح ويتكوف بإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".
وفي 18 أغسطس/آب المنصرم، وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.
وبدل ذلك، يدفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس، على حد تعبيره، وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد جيش الاحتلال أن العملية تشكل خطراً على حياة المحتجزين الإسرائيليين.
وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزاً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفاً و100 أسير فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
“استعداد لإخلاء مدينة غزة”
في السياق، ذكرت قناة "14" العبرية الخاصة، الخميس، أن جيش الاحتلال يستعد لإصدار إنذارات للفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة "خلال الأيام القريبة المقبلة"، وذلك في إطار خطة تل أبيب لاحتلال المدينة كاملة.
وقالت القناة العبرية إن عملية "عربات جدعون 2" ستشمل "حملة نيران جوية واسعة الأسبوع المقبل، تعقبها عملية برية تهدف إلى السيطرة العملياتية الكاملة على مدينة غزة، وإخلاء السكان منها".
والأربعاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفاً على حياة المحتجزين والجنود الإسرائيليين.
وأشارت القناة "14" إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، زار محيط غزة الأربعاء، واطّلع على صورة الوضع الميداني، مؤكداً المضي قدماً نحو توسيع العمليات.
وفي وقت سابق الخميس، وصف اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، خطة احتلال مدينة غزة بأنها "بعيدة المنال"، وحذر من أنها ستؤدي إلى "نتائج كارثية" ولن تهزم حركة حماس.
وقال بريك، وهو قائد سابق بلواء المدرعات والقائد السابق للكليات العسكرية، إن الخطة "فرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الجيش، بعد معارضة قوية من رئيس الأركان زامير".
وأشار في مقال بصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن "زامير قال لمجلس الوزراء إنها فخ موت لجنود الجيش والمختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين بغزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و231 شهيداً و161 ألفاً و583 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.