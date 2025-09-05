ونقلت القناة "i24NEWS" العبرية، الخميس، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن "المبعوث الأمريكي يعمل في الكواليس لاستئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى"، مضيفة أن ذلك يجري في شكل محادثات مع إسرائيل والوسطاء “بهدف محاولة إيجاد آلية فعالة للمحادثات وأيضاً حلول لتجسير الفجوات بين الطرفين".

وقال مصدر مطلع للقناة العبرية: "بعد إعلان حماس، الذي فصّلت فيه مطالبها للتوصل إلى صفقة شاملة، وصلنا إلى وضع أصبحت فيه مطالب إسرائيل وحماس واضحة بشأن صفقة تُفرج بموجبها عن جميع المحتجزين".

والأربعاء، جددت "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعاً، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن نتنياهو رفض ذلك أيضاً في بيان لمكتبه.

من جهتها، قالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن "ويتكوف ناقش مؤخراً مع مسؤولين قطريين في باريس جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب".

كما نقلت صحيفة "جيروزليم بوست" عن مصدر مطلع قوله إن "الوسطاء يحاولون ضمان تسيير المحادثات بوتيرة أسرع من السابق في حال نجح ويتكوف بإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وفي 18 أغسطس/آب المنصرم، وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

وبدل ذلك، يدفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس، على حد تعبيره، وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد جيش الاحتلال أن العملية تشكل خطراً على حياة المحتجزين الإسرائيليين.

وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزاً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفاً و100 أسير فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

“استعداد لإخلاء مدينة غزة”