جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وقال أبو ردينة إنه "لا شرعية لأي عملية ضم، كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 (عام 1967)، و338 (عام 1973)، و2334 (عام 2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية".

وتابع أن حكومة إسرائيل تسعى بممارساتها إلى "تقويض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من أجله مؤتمر نيويورك للسلام (أواخر يوليو/تموز) الذي أكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية".

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي "لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

ومساء الأحد، أفاد موقع "واللا" العبري، نقلاً عن مصادر خاصة لم يسمّها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في مباحثات أجراها الأربعاء، أن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

عشائر الخليل ترفض

وفي سياق متصل، رفضت عشائر فلسطينية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اليوم الاثنين، مخططاً إسرائيلياً يهدف لفصل المحافظة عن نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية وتسليمها لحكم العشائر.