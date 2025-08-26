وقال الصندوق في بيان رسمي إن السلطات الإسرائيلية استخدمت منتجات "Caterpillar" على نطاق واسع في التدمير غير القانوني لممتلكات الفلسطينيين، مؤكداً أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام، رغم خطورته وارتباطه بانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأشار مجلس أخلاقيات الصندوق، الذي أوصى بالقرار، إلى أن الجرافات التي تنتجها الشركة لعبت دوراً مباشراً في الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع خلال حرب الإبادة المستمرة منذ ما يقارب عامين.

ويُعدّ صندوق الثروة السيادي النرويجي، المملوك للبنك المركزي، الأكبر عالمياً بقيمة تقدَّر بنحو 1.9 تريليون دولار، تُموَّل أساساً من عائدات صادرات النفط والغاز. ويملك الصندوق استثمارات في أكثر من 8600 شركة حول العالم.

وكان الصندوق من بين أكبر عشرة مساهمين في "Caterpillar"، حيث امتلك نحو 1.2% من رأسمالها، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار.