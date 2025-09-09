نتنياهو تحدث لصحفيين خلال فاعلية في السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، عقب محاولة تل أبيب اغتيال وفد حركة "حماس" المفاوض بقطر.

واعتبر أن "(جهاز الأمن العام) الشاباك والجيش نفذا المهمة بأفضل شكل ممكن وبدقة تُذهل العالم بأسره"، على حد زعمه من دون التطرق إلى نتيجة الهجوم، وتابع: "ولّت الأيام التي يتمتع فيها" مَن زعم أنهم "قادة الإرهاب بالحصانة في أي مكان"، وفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

نتنياهو أردف: "أزلنا عن رؤوسنا التهديد النووي الإيراني. لدينا إنجازات كبيرة، لكننا نريد إنهاء المعركة حيث بدأت بغزة"، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين، واستطرد: "هذه المعركة (الحرب على غزة) يمكن أن تنتهي فوراً".

وأضاف نتنياهو: "تلقينا المبادئ التي اقترحها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب لإنهاء الحرب وتشمل الإفراج الفوري عن جميع مختطفينا (الأسرى في غزة) وبقية المبادئ لإنهاء الحرب التي وضعتها إسرائيل"، وتطرق مجدداً إلى الهجوم في قطر مقتبساً الآية 38 من الإصحاح 18 بسفر المزامير، أحد أسفار التوراة: "أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم".

قطر تنفي إبلاغها بالهجوم

أعلنت قطر، مساء الثلاثاء، أنها لم تبلغ مسبقاً بالهجوم الإسرائيلي على مقرات لقادة بحركة حماس في الدوحة، مؤكدة أن الاتصال الأمريكي جاء خلال سماع دوي انفجارات الهجوم.

وقال متحدث وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، في منشور عبر حسابها في إكس: "ما يجري تداوله من تصريحات حول أنه أُبلغت دولة قطر بالهجوم مسبقاً عارية من الصحة"، وأضاف أن "الاتصال الذي ورد من أحد المسؤولين الأمريكيين (من دون تسميته) جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".