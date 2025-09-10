وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64 ألفاً و656 شهيداً و163 ألفاً و503 مصابين.
وأوضحت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي أن عدد الضحايا منذ استئناف العدوان في 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم بلغ 12 ألفاً و98 شهيداً و51 ألفاً و462 مصاباً، بينما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن التجويع وسوء التغذية إلى 404 حالات، بينهم 141 طفلاً، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن ضحايا "منتظري المساعدات" ارتفعوا إلى 2456 شهيداً و17 ألفاً و861 مصاباً منذ 27 مايو/أيار الماضي.
كما قالت الوزارة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 41 شهيداً و184 مصاباً، مؤكدة أن أعداداً من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، متعذراً الوصول إليهم.
مجازر وتدمير أبراج سكنية
ومنذ فجر الأربعاء شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مجازر أسفرت عن 26 شهيداً بينهم 15 من عائلة واحدة، شمال ووسط غزة.
وفي أبرز الهجمات، استشهد 15 فلسطينياً من عائلة واحدة إلى جانب فلسطيني آخر إثر استهداف خيام نازحين بمنطقة الشاليهات غربي المدينة.
بينما استُهدف "برج طيبة 2" السكني بالمنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وتشريد آلاف النازحين. وبحسب شهود عيان، فإن استهداف البرج بالطيران الحربي الإسرائيلي جاء بعد إنذار قصير بإخلائه رغم وجود آلاف النازحين في محيطه، ليتحول المبنى إلى سابع برج متعدد الطوابق يُدمّر خلال 5 أيام.
وشمال غرب المدينة، استشهد فلسطيني إثر استهداف إسرائيلي لتجمع مدنيين قرب منطقة "الجسر" في حي الشيخ رضوان، بينما واصل الجيش شن غارات استهدفت عدة مناطق في الحي ذاته.
وجنوب القطاع، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف مدنيين في "شارع جلال" وسط مدينة خان يونس.
أما في وسط القطاع، فقد استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمخيم البريج. وفي مدينة دير البلح، استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف آخر استهدف خيمة نازحين في مقر كلية فلسطين التقنية.
وفي هجمات أخرى، قتل جيش الاحتلال 4 فلسطينيين بمناطق غزة ووسط القطاع، حيث استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بغارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في "ميدان فلسطين" وسط مدينة غزة.
تحقيق يكشف جرائم "فرقة الأشباح"
في السياق نشرت صحيفة الغارديان البريطانية أمس الثلاثاء، تحقيقاً استقصائياً موسعاً، استمر 5 أشهر بالتعاون مع شركاء دوليين، كشف عن تورط وحدة قناصة إسرائيلية تُعرف بـ"رفائيم" أو "الأشباح"، تضم عناصر مزدوجي الجنسية، في قتل متعمد لمدنيين فلسطينيين.
وأظهر التحقيق الذي أنجز بالتعاون مع شبكة أريج و"بيبر تريل ميديا" و"دير شبيغل" و"زد دي إف"، أن القناصة قتلوا أربعة من عائلة دغمش في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بحي تل الهوى، بينهم الشاب سالم دغمش (19 عاماً) الذي استشهد في أثناء محاولته انتشال جثمان شقيقه محمد.
واعترف القناص الأمريكي-الإسرائيلي دانيال راب بمشاركته في عمليات قتل مدنيين، مؤكداً أن فريقه قتل 105 أشخاص، بينهم فلسطينيون عزل في حي تل الهوى ومحيط حديقة برشلونة.
وأشار التقرير إلى أن فرقة "رفائيم" تضم 11 عنصراً من جنسيات متعددة (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، أذربيجان)، معظمهم يحمل الجنسية الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.