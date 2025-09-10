وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64 ألفاً و656 شهيداً و163 ألفاً و503 مصابين.

وأوضحت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي أن عدد الضحايا منذ استئناف العدوان في 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم بلغ 12 ألفاً و98 شهيداً و51 ألفاً و462 مصاباً، بينما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن التجويع وسوء التغذية إلى 404 حالات، بينهم 141 طفلاً، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن ضحايا "منتظري المساعدات" ارتفعوا إلى 2456 شهيداً و17 ألفاً و861 مصاباً منذ 27 مايو/أيار الماضي.

كما قالت الوزارة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 41 شهيداً و184 مصاباً، مؤكدة أن أعداداً من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، متعذراً الوصول إليهم.

مجازر وتدمير أبراج سكنية

ومنذ فجر الأربعاء شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مجازر أسفرت عن 26 شهيداً بينهم 15 من عائلة واحدة، شمال ووسط غزة.

وفي أبرز الهجمات، استشهد 15 فلسطينياً من عائلة واحدة إلى جانب فلسطيني آخر إثر استهداف خيام نازحين بمنطقة الشاليهات غربي المدينة.

بينما استُهدف "برج طيبة 2" السكني بالمنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وتشريد آلاف النازحين. وبحسب شهود عيان، فإن استهداف البرج بالطيران الحربي الإسرائيلي جاء بعد إنذار قصير بإخلائه رغم وجود آلاف النازحين في محيطه، ليتحول المبنى إلى سابع برج متعدد الطوابق يُدمّر خلال 5 أيام.

وشمال غرب المدينة، استشهد فلسطيني إثر استهداف إسرائيلي لتجمع مدنيين قرب منطقة "الجسر" في حي الشيخ رضوان، بينما واصل الجيش شن غارات استهدفت عدة مناطق في الحي ذاته.

وجنوب القطاع، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف مدنيين في "شارع جلال" وسط مدينة خان يونس.