جاء ذلك خلال لقاء ثنائي بين الزعيمين في بكين على هامش الاحتفال بذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وأكد بوتين خلال اجتماعه مع كيم في الصين أن قوات كوريا الشمالية شاركت بمبادرة من زعيمها في تحرير منطقة كورسك، مشيداً بشجاعة وبطولة الجنود الكوريين في المعارك.

وأشار إلى أن القوات الكورية الشمالية ساعدت موسكو في وقت سابق من العام الجاري على إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غرب روسيا.

وأضاف بوتين أنه لن ينسى التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الكورية وعائلات الجنود، معرباً عن شكره نيابة عن الشعب الروسي ومطالباً بنقل امتنانه إلى جميع أبناء كوريا الشمالية.