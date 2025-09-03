سياسة
بوتين يشيد بشجاعة جنود كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا خلال لقائه كيم في بكين
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على شجاعة جنود بلاده في القتال خلال الحرب في أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يتحدث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال لقائهما في بكين / AP
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي بين الزعيمين في بكين على هامش الاحتفال بذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وأكد بوتين خلال اجتماعه مع كيم في الصين أن قوات كوريا الشمالية شاركت بمبادرة من زعيمها في تحرير منطقة كورسك، مشيداً بشجاعة وبطولة الجنود الكوريين في المعارك.

وأشار إلى أن القوات الكورية الشمالية ساعدت موسكو في وقت سابق من العام الجاري على إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غرب روسيا.

وأضاف بوتين أنه لن ينسى التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الكورية وعائلات الجنود، معرباً عن شكره نيابة عن الشعب الروسي ومطالباً بنقل امتنانه إلى جميع أبناء كوريا الشمالية.

من جهته، أكد كيم جونغ أون زيادة التعاون بين البلدين منذ توقيعهما معاهدة شراكة في يونيو/حزيران 2024، معربا عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لمساعدة روسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT ARABI
