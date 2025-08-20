وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخيام نازحين ومنتظري المساعدات في مناطق متعددة من القطاع.

وفي أحدث الهجمات، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 10 بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ببلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم زوجان وأطفالهما، إثر غارة جوية على خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف استهدف خيمة للنازحين قرب الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، واستشهد طفلان وأصيب آخرون في غارة على منزل قرب شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب المدينة.

وفي حي الزيتون، استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون إثر غارة استهدفت مبنى الأوقاف الذي يؤوي نازحين في شارع البساتين، مما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وأفاد شهود بأن جيش الاحتلال يواصل عمليات تفجير وتدمير منازل في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، مع سماع دوي انفجارات وأعمدة دخان كثيفة ناجمة عن القصف الجوي والمدفعي.

وتستمر هذه العمليات منذ 11 أغسطس/آب في إطار خطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في 8 من الشهر ذاته بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبدأ باحتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني إلى الجنوب.

وفي وسط القطاع، استشهد 8 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات شمال مخيم النصيرات، وفق مستشفى العودة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة في شارع العشرين بالمخيم، واستشهد فلسطينيان أحدهما طفلة في غارة على منزل عائلة درويش قرب مقبرة السوارحة غرب النصيرات، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني في غارة على منزل قرب مخبز الحاج.

وفي جنوب القطاع، استشهدت سيدة وطفلاها، أحدهما رضيع، في قصف جوي على منزل عائلة أبو سحلول بمخيم خان يونس. وأصيب 12 فلسطينياً في غارة لطائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين قرب مستشفى الهلال الميداني في مواصي خان يونس.

“كارثة صحية”