أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع شركة إبسوس للبحث والاستبيان أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ينبغي أن تعترف بدولة فلسطين، مقابل 33% يعارضون ذلك، فيما لم يحدد 9% موقفهم.
استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين ويدعون للتحرك في غزة
مظاهرة لدعم الفلسطينيين بمدينة نيويورك / Reuters Archive
20 أغسطس 2025

وأشار الاستطلاع نفسه، نشر اليوم الأربعاء، إلى أن 65% من المشاركين يرون أن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة سكان غزة الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28% فقط.

كما اعتبر 59% من الأمريكيين أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه، مقارنة بـ53% قالوا الأمر نفسه في استطلاع مماثل أُجري في فبراير/شباط 2024.

وأجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت، وجمع ردوداً من 4446 أمريكياً من البالغين على مستوى البلاد، وكان هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.

وجاء الاستطلاع، الذي استمر 6 أيام وانتهى الاثنين، في وقت أعلنت فيه ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ما زاد من الضغط على إسرائيل وسط تفاقم أزمة الجوع في القطاع.

والثلاثاء قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن إسرائيل لم تسمح بدخول إمدادات كافية إلى غزة لتفادي الجوع واسع النطاق، بينما تزعم إسرائيل أن ذلك ليس مسؤوليتها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و64 شهيداً، و156 ألفاً و573 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
