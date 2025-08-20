وأشار الاستطلاع نفسه، نشر اليوم الأربعاء، إلى أن 65% من المشاركين يرون أن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة سكان غزة الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28% فقط.

كما اعتبر 59% من الأمريكيين أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه، مقارنة بـ53% قالوا الأمر نفسه في استطلاع مماثل أُجري في فبراير/شباط 2024.

وأجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت، وجمع ردوداً من 4446 أمريكياً من البالغين على مستوى البلاد، وكان هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.

وجاء الاستطلاع، الذي استمر 6 أيام وانتهى الاثنين، في وقت أعلنت فيه ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ما زاد من الضغط على إسرائيل وسط تفاقم أزمة الجوع في القطاع.