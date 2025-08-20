وأوضحت الكتائب في بيان أن قوة من مقاتليها، قوامها فصيل مشاة، اقتحمت الموقع مستهدفة دبابات من طراز "ميركافاه 4" باستخدام عبوات "شواظ" و"عبوات العمل الفدائي" بالإضافة إلى قذائف "الياسين 105".

وأضاف البيان أن المقاتلين قصفوا منازل يتحصن فيها الجنود الإسرائيليون بست قذائف مضادة للتحصينات والأفراد، ثم اقتحموها وقتلوا من بداخلها بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية.

كما أعلن البيان أن أحد مقاتلي القسام أصاب قائد دبابة "ميركافاه 4" إصابة قاتلة، واستهدفت قذائف الهاون المواقع المحيطة لقطع طرق الإمداد ومنع وصول قوات الإنقاذ.

واستمر الهجوم لساعات، حيث فجّر أحد المقاتلين نفسه داخل قوة إنقاذ إسرائيلية فور وصولها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم، بحسب البيان الذي أضاف أنه “شوهدت مروحيات إسرائيلية تهبط لإخلاء المصابين”، دون تفاصيل إضافية.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 14 مسلحاً فلسطينياً خرجوا من نفق أرضي ونفذوا عملية "نوعية" في موقع عسكري بمدينة خان يونس، مما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين، وسط تقديرات أمنية تشير إلى أن المسلحين كانوا يعتزمون أسر جنود إسرائيليين.