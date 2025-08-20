وذكرت قناة "آي 24" العبرية، أن كاتس وافق مساء الثلاثاء، على خطة الهجوم التي قدمها رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، والقيادة العسكرية العليا خلال اجتماع مشترك.

وتعد هذه العملية استكمالاً لعملية "عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 17 مايو/أيار الماضي، رغم اعتراف سياسيين وعسكريين إسرائيليين سابقين بفشلها.

وبحسب القناة، تشمل الخطة احتلال مدينة غزة وإرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، حيث بدأ جيش الاحتلال بالفعل إصدار أوامر التجنيد المعروفة بـ"الأمر 8" لتنفيذ العملية.

وأشارت القناة إلى أن جيش الاحتلال أعلن سابقاً أنه تمكن من السيطرة على نحو 75% من قطاع غزة خلال العملية الأولى.

وفيما وصف كاتس الخطة بأنها تهدف إلى "تهيئة الظروف لإنهاء الحرب، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حماس، ونفي قياداتها" حسب زعمه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاستعدادات تتضمن أيضاً ترتيبات تُوصف بأنها "إنسانية" لاستيعاب المدنيين الفلسطينيين الذين سيُجبرون على النزوح من مدينة غزة إلى مناطق الجنوب.