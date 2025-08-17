وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف عدة أهداف في محيط العاصمة اليمنية صنعاء. وقال في بيان اليوم الأحد: “استهدفنا بنى تحتية للطاقة استخدمها الحوثيون”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن "البحرية الإسرائيلية شنت هجوماً على محطة كهرباء جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء".

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الانفجارين وقعا بالقرب من محطة كهرباء حزيز الواقعة جنوب العاصمة، مؤكدين رؤية ألسنة لهب تتصاعد من موقع الاستهداف. ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو وجود خسائر بشرية.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية، من بينها وسائل تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن محطة كهرباء في جنوب صنعاء تعرضت لغارات جوية إسرائيلية، ما تسبب في انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق.

وأكد مصدر في الدفاع المدني أن القصف الجوي استهدف مولدات الكهرباء في محطة حزيز، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل. وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني باشرت أعمال الإطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في المحطة جراء القصف.

وفي أول تعليق رسمي، وصف عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، حزام الأسد، عبر منصة "إكس"، القصف بأنه "عدوان يستهدف المرافق الخدمية والأعيان المدنية مثل الكهرباء والمياه".