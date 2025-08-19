جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، تحدث عن إجراء عبد العاطي "اتصالات هاتفية مكثفة حول مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، شملت نظيريه التركي هاكان فيدان، والبريطاني ديفيد لامي.

كما شملت الاتصالات، وفق البيان، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني.

ووفق البيان، "تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة، وجهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى".

وأشار عبد العاطي إلى "وجود تقدُّم مهم جرى إحرازه في هذا الصدد (غزة) وأنه انعكس في المشاورات الأخيرة التي جرت بالقاهرة مع الوفد الفلسطيني، والتي تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذى وافقت عليه حركة حماس".

وأكد الوزير أن "الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل"، مشيراً إلى "ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة".

كما تناول وزير الخارجية، وفق البيان، التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (لم يحدد موعده بالضبط) فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبهم، أعرب المسؤولون، بحسب البيان، عن "تقديرهم لما تقوم به مصر من دور محوري في الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود مصر ودورها في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".