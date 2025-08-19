وأضافت المصادر المصرية، حسب ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" على موقعها، أنَّ "مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأشارت المصادر إلى أنه "لا سبيل لخروج المحتجزين إلّا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف"، موضحةً أنَّ "المقترح يضمن التوصل إلى صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في بيان: "وجود تقدم مهم جرى إحرازه" في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن "الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل".

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عبرية عمَّن وصفته بالمسؤول السياسي الرفيع في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين الخمسين من قطاع غزة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الثلاثاء، بأن "سياسة إسرائيل لم تتغير، فهي تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقاً للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب". وأضاف: "نحن في المرحلة النهائية لإخضاع حماس، ولن نترك أي مختطف خلفنا".

ورداً على تصريحات مبهمة لهذا المسؤول، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، الثلاثاء، إن "نتنياهو يكذب ويضع شروطاً غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة"، مؤكدةً أنها لن تسمح له بذلك هذه المرة.