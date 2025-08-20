وأفادت مصادر فلسطينية فجر الأربعاء، باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، فيما قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني في غزة إن فلسطينيين أُصيبوا في قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين بمواصي خان يونس، جنوبي القطاع.

وذكر مصدر في مستشفى العودة في غزة أن طفلة استُشهدت وأُصيب عدة أشخاص في قصف على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد طفلتين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم خان يونس جنوبي القطاع.

وأُصيب فلسطينيان في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة السامر، وسط مدينة غزة، كما استهدف جيش الاحتلال في وقت مبكر من الأربعاء، منطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة، بأحزمة نارية.

وأفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة بسقوط شهيد ومصابين بقصف إسرائيلي على منزل بشارع العشرين في النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى شهيدين وعدد من المفقودين إثر غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة، وشهيدين وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

والثلاثاء، استُشهد 46 فلسطينياً بينهم 5 أطفال على الأقل، جراء هجمات لجيش الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 22 شهراً.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات خيام نازحين ومواطنين، إضافةً إلى نقاط انتظار المساعدات، وسط عمليات نسف عنيفة وواسعة نفّذها الجيش في حيي الصبرة والزيتون وقصف من الطيران الحربي، في خضم العملية العسكرية التي بدأها بالحي الأخير في 11 أغسطس/آب الجاري.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، محمد شعلان اللاعب السابق بمنتخب فلسطين لكرة السلة (40 عاماً)، أحد أبرز نجوم اللعبة في قطاع غزة، باستهدافه بالرصاص في أثناء محاولته الوصول إلى مساعدات إنسانية لإطعام أطفاله، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن مصادر محلية، أن شعلان "اضطر للبحث عن الغذاء والدواء لطفلته المريضة مريم، التي تعاني من فشل كلوي وتسمم حاد في الدم، وسط مناشداته المستمرة لإنقاذها وتوفير العلاج لها".

ولعب شعلان، حسب الوكالة، مع عدد من فرق كرة السلة المحلية، أبرزها خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات خان يونس، وخدمات الشاطئ، وغزة الرياضي، وجمعية الشبان المسيحيين، وخدمات جباليا، كما لعب في المنتخب الوطني لكرة السلة.

وباستشهاد شعلان، يرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين إلى نحو 670 رياضياً، إلى جانب تدمير جيش الاحتلال 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.