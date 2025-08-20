وأفادت مصادر فلسطينية فجر الأربعاء، باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، فيما قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني في غزة إن فلسطينيين أُصيبوا في قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين بمواصي خان يونس، جنوبي القطاع.
وذكر مصدر في مستشفى العودة في غزة أن طفلة استُشهدت وأُصيب عدة أشخاص في قصف على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد طفلتين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم خان يونس جنوبي القطاع.
وأُصيب فلسطينيان في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة السامر، وسط مدينة غزة، كما استهدف جيش الاحتلال في وقت مبكر من الأربعاء، منطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة، بأحزمة نارية.
وأفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة بسقوط شهيد ومصابين بقصف إسرائيلي على منزل بشارع العشرين في النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى شهيدين وعدد من المفقودين إثر غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة، وشهيدين وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.
والثلاثاء، استُشهد 46 فلسطينياً بينهم 5 أطفال على الأقل، جراء هجمات لجيش الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 22 شهراً.
ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات خيام نازحين ومواطنين، إضافةً إلى نقاط انتظار المساعدات، وسط عمليات نسف عنيفة وواسعة نفّذها الجيش في حيي الصبرة والزيتون وقصف من الطيران الحربي، في خضم العملية العسكرية التي بدأها بالحي الأخير في 11 أغسطس/آب الجاري.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، محمد شعلان اللاعب السابق بمنتخب فلسطين لكرة السلة (40 عاماً)، أحد أبرز نجوم اللعبة في قطاع غزة، باستهدافه بالرصاص في أثناء محاولته الوصول إلى مساعدات إنسانية لإطعام أطفاله، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن مصادر محلية، أن شعلان "اضطر للبحث عن الغذاء والدواء لطفلته المريضة مريم، التي تعاني من فشل كلوي وتسمم حاد في الدم، وسط مناشداته المستمرة لإنقاذها وتوفير العلاج لها".
ولعب شعلان، حسب الوكالة، مع عدد من فرق كرة السلة المحلية، أبرزها خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات خان يونس، وخدمات الشاطئ، وغزة الرياضي، وجمعية الشبان المسيحيين، وخدمات جباليا، كما لعب في المنتخب الوطني لكرة السلة.
وباستشهاد شعلان، يرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين إلى نحو 670 رياضياً، إلى جانب تدمير جيش الاحتلال 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في سياق متصل، قال ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إن "عدداً كبيراً" من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية استُشهدوا في قطاع غزة. وأوضح أن ما لا يقل عن 390 عاملاً في مجال الإغاثة الإنسانية فقدوا أرواحهم في أثناء تأدية واجبهم في جميع أنحاء العالم عام 2024، بينهم 181 “قُتلوا” في غزة.
وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يتغاضى عن هذا في وقت أصبحت فيه الاعتداءات على عمال الإغاثة والأشخاص الذين يحاولون تقديم المساعدة أمراً روتينياً". وشدد على أن عمال الإغاثة في غزة يخاطرون بأنفسهم بشجاعة من أجل بقاء الآخرين، كما يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم.
احتلال غزة واستدعاء جنود الاحتياط
ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن جنوداً من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بدؤوا تلقي استدعاءات لعملية احتلال مدينة غزة، رغم مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار الذي قبلته حركة حماس.
وصدَّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، على خطط احتلال مدينة غزة بناءً على القرار الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. وقالت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر إن جيش الاحتلال قرر تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط، وتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يوماً إضافية.
وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه جرى بالفعل البدء بإرسال أوامر تجنيد واستدعاء المعروفة باسم "الأمر 8" لقوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي "تمهيداً لاحتلال مدينة غزة".
وأكدت أنه خلال الأيام المقبلة، "سيجري إرسال عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء إلى جنود الاحتياط"، كما اتخذ رئيس الأركان اللواء إيال زامير، قرار تمديد خدمة جنود الاحتياط الذين يخدمون بصفوف الجيش حالياً.
وأوضحت أن "هذه الخطوة العسكرية الجديدة تأتي تحضيراً لاحتمال احتلال مدينة غزة"، مشيرةً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يُجري في الوقت الراهن كل الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة احتلال غزة". ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "من الممكن أن تُجرى المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع حماس تحت النار، ولن يتوقف الجيش إلا بعد التوصل إلى اتفاق وتوقيعه"، على حد قولها.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و64 شهيداً، و156 ألفاً و573 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.