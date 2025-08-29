وقال مادورو: "لا توجد أي فرصة لدخولهم فنزويلا"، مؤكداً أنّ بلاده مستعدة للدفاع "عن السلام وعن سيادتها ووحدة أراضيها"، وأضاف في خطاب أمام وحدات من الجيش: "لا العقوبات نجحت، ولا الحصار، ولا الحرب النفسية، ولا التطويق. لم ينجحوا ولن ينجحوا".

وأوضح الرئيس الفنزويلي أنه فعّل "خطة خاصة" تقضي بنشر أكثر من 4.5 مليون عنصر مسلح من “مليشيا وطنية” تؤازر الجيش للتصدّي لأي غزو محتمل.

وردّاً على التحرك الأمريكي في المياه الدولية، دفعت فنزويلا بقوات بحرية وطائرات استطلاع مسيّرة إلى مياهها الإقليمية. وتتهم واشنطن مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدّرات تُعرف باسم "كارتل دي لوس سوليس"، وصنّفتها منظمة "إرهابية"، كما رفعت مؤخراً المكافأة المرصودة للقبض عليه إلى 50 مليون دولار.