بعد إعلان واشنطن نشر سفن حربية.. مادورو: لا فرصة لغزو أمريكي لفنزويلا
اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، أنّه "لا توجد أي فرصة" لأن تغزو الولايات المتحدة بلاده، وذلك بعد إعلان واشنطن نشر خمس سفن حربية في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدّرات.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو / Reuters
29 أغسطس 2025

وقال مادورو: "لا توجد أي فرصة لدخولهم فنزويلا"، مؤكداً أنّ بلاده مستعدة للدفاع "عن السلام وعن سيادتها ووحدة أراضيها"، وأضاف في خطاب أمام وحدات من الجيش: "لا العقوبات نجحت، ولا الحصار، ولا الحرب النفسية، ولا التطويق. لم ينجحوا ولن ينجحوا".

وأوضح الرئيس الفنزويلي أنه فعّل "خطة خاصة" تقضي بنشر أكثر من 4.5 مليون عنصر مسلح من “مليشيا وطنية” تؤازر الجيش للتصدّي لأي غزو محتمل.

وردّاً على التحرك الأمريكي في المياه الدولية، دفعت فنزويلا بقوات بحرية وطائرات استطلاع مسيّرة إلى مياهها الإقليمية. وتتهم واشنطن مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدّرات تُعرف باسم "كارتل دي لوس سوليس"، وصنّفتها منظمة "إرهابية"، كما رفعت مؤخراً المكافأة المرصودة للقبض عليه إلى 50 مليون دولار.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية برصد مدمرة أمريكية في ميناء بنما على مدخل المحيط الهادئ. في المقابل، وجّه سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ناشده فيها مطالبة واشنطن بوقف "أعمالها وتهديداتها العدائية" واحترام سيادة فنزويلا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.


مصدر:TRT Arabi
