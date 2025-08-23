وشمل الاستطلاع 509 إسرائيليين بالغين، بهامش خطأ أقصى يبلغ 4.4%. وحسب النتائج، يؤيد 46% من الإسرائيليين صفقة شاملة لإنهاء الإبادة، بينما يرى 26% ضرورة صفقة جزئية عاجلة.

في المقابل، عارض 18% الصفقة، معتبرين أن القتال يجب أن يستمر حتى هزيمة حماس حتى لو كلف ذلك أرواح الأسرى. ويكشف الاستطلاع تناقض تصريحات وزراء الحكومة، الذين زعموا أن غالبية الجمهور تؤيد استمرار القتال.

والأربعاء، زعمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، خلال مقابلة مع إذاعة "كول باراما" المحلية، أن "الغالبية الساحقة من الجمهور في إسرائيل ترى ضرورة مواصلة القتال"، معتبرة أنه الطريق الوحيد لإعادة الأسرى وهزيمة حماس.

يأتي الاستطلاع وسط تصاعد ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين للمضي في إبرام صفقة تضمن الإفراج عن ذويهم، بينما أوعز نتنياهو الخميس، ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراحهم بالتوازي مع المضي بخطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

ويُظهر تصريح نتنياهو رغبته في صفقة بشروط جديدة، في وقت ينتظر فيه الوسطاء رداً رسمياً منه على مقترح أمريكي أعلنت حماس موافقتها عليه مؤخراً، وتطابق في معظمه مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا.

وتقدّر إسرائيل أن لدى حماس 50 أسيراً، بينهم 20 أحياء، فيما تحتجز في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، وسط اتهامات حقوقية بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.

واليوم السبت، كشف إعلام عبري عن تقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى إدراك نتنياهو بأن استمرار حكومته مرهون بخطة إعادة احتلال مدينة غزة، وأن غياب هذه العملية قد يُعجل بانهيارها.