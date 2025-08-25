وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي من 15 إلى 20، بينهم 5 صحفيين، و4 من الطواقم الطبية، وأحد أفراد الدفاع المدني، في مجزرة جديدة استهدفت قطاعاً حيوياً، كما استهدف قصف آخر خياماً للنازحين في منطقة المواصي، أدى إلى استشهاد صحفي سادس هو حسن دوحان وفلسطيني آخر وإصابة آخرين.
وبذلك ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 247، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية وصفت قصف مستشفى ناصر وقتل 5 صحفيين في أثناء عملهم بأنه "جريمة حرب"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل وتوفير الحماية للصحفيين.
وفي مناطق مختلفة من القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال عدة مجازر، بينها استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع أسفر عن استشهاد 5 من عائلة واحدة بينهم طفلة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف طال فناء منزل بالمخيم ذاته.
أما في مدينة غزة، فقد استشهد فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية داخل عمارة أبو رحمة بالبلدة القديمة. وشمال القطاع استشهد 6 فلسطينيين بينهم أب وأطفاله الثلاثة واٌصيب وفُقد آخرون بقصف استهدف منزلاً مأهولاً في محيط مستشفى الكرامة شمال غرب مدينة غزة.
كما استشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي مدفعي استهدف منازل في محيط مخبز أبو إسكندر شمال مدينة غزة. وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.
ونفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف عنيفة بروبوتات مفخخة لمبانٍ في منطقة الزرقاء شمال مدينة غزة، وحي الزيتون جنوب المدينة، وجباليا النزلة.
بالتزامن مع ذلك شن جيش الاحتلال قصفاً مدفعياً عنيفاً على دوار النزلة ومقبرة النزلة ومنطقة الغباري في جباليا النزلة.
ووسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة لتأمين المساعدات الإنسانية في محيط معبر كيسوفيم (شرق).
واستشهد فلسطينيان وأُصيب 8 آخرون من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، فيما قُتلت فلسطينية برصاص إسرائيلي شرق مدينة دير البلح.
وجنوب القطاع، استشهد 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي قرب مركز التوزيع بمحيط محور موراج جنوب شرق مدينة خان يونس، كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي متفرق على مدينة خان يونس.
وفي غرب المدينة، استشهدت سيدة وأُصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد مطر في منطقة المواصي.
“تجب المساءلة”
وفي سياق استهداف الصحفيين، شددت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، على أن "مقتل الصحفيين في غزة يجب أن يُحدِث صدمة في العالم، لا صمتاً مذهولاً، بل يقود إلى المساءلة والعدالة"، وأضافت: "الصحفيون هم أعين وآذان المجتمع الدولي ويجب حمايتهم، فهُم ليسوا أهدافاً، والمستشفيات ليست أهدافاً أيضاً".
وأكدت شمداساني أن إسرائيل ما زالت تمنع دخول الصحفيين الدوليين إلى القطاع رغم استمرار الحرب والمجاعة، مطالبة بتحقيق فوري ومستقل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين.
من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين وصحفيين فلسطينيين بقصف استهدف مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.
وقال ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، إنّ غوتيريش يُدين بشدةٍ القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر، وأفاد بأن هذه الوفيات المروعة الأخيرة تُبرز المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية والصحفيون في أثناء أداء واجباتهم ذات الأهمية الحيوية في خضم الصراع.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام شدد على ضرورة احترام وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون بمجال الرعاية الصحية والصحفيون.
وتابع: "يُجدد الأمين العام دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإتاحة وصول إنساني غير مقيد إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و744 شهيداً و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117طفلاً.