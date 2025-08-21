وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بياناً أكدوا فيه أن على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل أن حظر المؤسسات الإعلامية وفرض الرقابة عليها، واستهداف أو تهديد الصحفيين، أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى روبيو، المعروف بتأييده القوي لإسرائيل، طلب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لحماية الصحفيين في غزة والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى القطاع.

وشددت الرسالة على أن تعزيز حرية الصحافة وحماية سلامة الصحفيين والنهوض بالقانون الدولي أمور ضرورية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة القيادية ومصالحها وقيمها.

ومن بين الموقعين على الرسالة السيناتور إليزابيث وارن، وبرايان شاتز، وتيم كين، و13 عضواً ديمقراطياً آخرين، إلى جانب السيناتور بيرني ساندرز المستقل.

وانتقدت الرسالة الاستهداف الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد عدة صحفيين من قناة "الجزيرة" القطرية، بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. وأوضحت أن الهجوم، في غياب تفسير عسكري مقنع، يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، معتبرة أن إسرائيل تعترف ضمنياً باستهداف الصحفيين الذين كشفوا حجم المعاناة في غزة.

وكان جيش الاحتلال اتهم الشريف بالانتماء إلى حركة حماس وزعم أن رفقاءه كانوا أعضاء في "جماعات إرهابية".