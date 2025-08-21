وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 70 شهيداً و356 جريحاً، بينهم 18 شهيداً و117 مصاباً سقطوا في أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.

وبذلك ارتفع عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 2036 شهيداً وأكثر من 15 ألف إصابة. كما سُجلت حالتا وفاة جديدتان نتيجة الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد إجمالي ضحايا التجويع إلى 271 وفاة بينهم 112 طفلاً.

وبيَّن التقرير أن حصيلة العدوان منذ 18 مارس/آذار 2025 وحده بلغت 10 آلاف و646 شهيداً و45 ألفاً و73 إصابة، وسط استمرار وجود جثامين تحت الركام وفي الطرقات يصعب الوصول إليها بسبب القصف الإسرائيلي.

وفجر الخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينياً بينهم 5 من نفس العائلة في خان يونس جنوبي القطاع. وفي رفح جنوب القطاع، أكدت مصادر طبية في "مستشفى ناصر" بخان يونس أن 3 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيب آخرون جراء قصف استهدف مواطنين كانوا بانتظار المساعدات قرب مراكز التوزيع.

وفي وسط القطاع قتلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بينهم طفلان، إثر استهداف تجمعات مواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، وفق ما أعلن "مستشفى العودة" في النصيرات. كما دمر مركز إيواء للنازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمال المدينة، كما استُشهدت طفلة وأُصيبت والدتها في قصف مدفعي طال خيمة للنازحين قرب "بركة الشيخ رضوان".

كما استُشهد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في أحياء الزيتون والصبرة بمدينة غزة منذ أكثر من عشرة أيام، مستخدمةً الغارات الجوية والقصف المدفعي والروبوتات المفخخة لتفجير المنازل والمنشآت.