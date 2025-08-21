وتشهد العلاقات بين كانبيرا وتل أبيب توتراً متزايداً منذ إعلان حكومة حزب العمال الأسترالي، بقيادة ألبانيز الأسبوع الماضي، اعترافها المشروط بدولة فلسطين، في خطوة جاءت بعد مواقف مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز أستراليا"، جدّد نتنياهو هجومه على ألبانيز، بعدما وصفه في وقت سابق بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، قائلاً إن "تاريخه سيبقى موصوماً بالضعف في مواجهة وحوش حماس الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وردّ ألبانيز بتصريحات قلّل فيها من أهمية انتقادات نتنياهو، مؤكداً أنه "لا يتعامل مع الأمور بشكل شخصي" وأنه "يحرص على احترام قادة الدول الأخرى".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي صرح الأسبوع الماضي بأن نتنياهو "في حالة إنكار" إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن القطاع يقف على شفا مجاعة واسعة النطاق.

بدوره، رفض وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، أمس الأربعاء، تصريحات نتنياهو، واعتبر أنها "تفتقر إلى المعايير الأخلاقية"، قائلاً في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز": "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يمكن قصفهم أو الأطفال الذين يمكن تجويعهم"، في إشارة إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.