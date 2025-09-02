وقال جيش الاحتلال في بيان: "اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة انطلقت من اليمن قبل أن تدخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفاً أنه "لم تُفعّل أي إنذارات، وفقاً للسياسة المتبعة".
تأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من إعلان إسرائيل اعتراض مسيّرة أخرى أُطلقت من اليمن، في أعقاب الهجوم الذي شنته على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل عدد من قادة جماعة الحوثي.
وحتى الساعة 11:00 ت.غ لم تُصدر جماعة الحوثي أي تعليق رسمي حول الواقعة.
وإضافة إلى استهدافهم سفناً، يشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 361 فلسطينياً بينهم 130 طفلاً.