وقال جيش الاحتلال في بيان: "اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة انطلقت من اليمن قبل أن تدخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفاً أنه "لم تُفعّل أي إنذارات، وفقاً للسياسة المتبعة".

تأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من إعلان إسرائيل اعتراض مسيّرة أخرى أُطلقت من اليمن، في أعقاب الهجوم الذي شنته على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل عدد من قادة جماعة الحوثي.

وحتى الساعة 11:00 ت.غ لم تُصدر جماعة الحوثي أي تعليق رسمي حول الواقعة.