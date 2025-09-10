سياسة
تركيا تقدم تعازيها للكونغو الديمقراطية إثر هجوم إرهابي في كيفو الشمالية
قدمت تركيا تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء، في الضحايا الذين سقطوا أمس الثلاثاء بهجوم إرهابي شنّه متمردون في مقاطعة كيفو الشمالية.
وزارة الخارجية التركية تعزي الكونغو / AA
10 سبتمبر 2025

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء، إنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء الهجوم الإرهابي" الذي قالت إن متمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" ذات صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، يقفون وراءه.

وتقدمت وزارة الخارجية بالتعازي لذوي الضحايا، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشن الثلاثاء عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة" هجوماً مسلحاً على قرويين في أثناء تشييع جنازة في قرية نتويو بمقاطعة كيفو الشمالية، ما أسفر عن مقتل 80 شخصاً، واختطاف آخرين، لم يتضح عددهم بعد.

يُشار إلى أن عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" في المنطقة يختطفون مواطنين بشكل متكرر للمطالبة بفدية.

وفي أغسطس/آب الماضي، قُتل 52 مدنياً في هجمات شنّها عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعة كيفو الشمالية.

وتشكّلت "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي تنشط في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، من أعضاء سابقين في حركات مثل "الجيش الوطني لتحرير أوغندا" و"جيش تحرير مسلمي أوغندا" و"جماعة التبليغ".

