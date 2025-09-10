وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء، إنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء الهجوم الإرهابي" الذي قالت إن متمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" ذات صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، يقفون وراءه.

وتقدمت وزارة الخارجية بالتعازي لذوي الضحايا، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشن الثلاثاء عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة" هجوماً مسلحاً على قرويين في أثناء تشييع جنازة في قرية نتويو بمقاطعة كيفو الشمالية، ما أسفر عن مقتل 80 شخصاً، واختطاف آخرين، لم يتضح عددهم بعد.