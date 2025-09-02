سياسة
ترمب يعلن مقتل 11 بغارة أمريكية على سفينة غادرت فنزويلا ويُشتبه في تهريبها مخدرات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الجيش الأمريكي قتل 11 شخصاً، الثلاثاء، في غارة على سفينة يُشتبه بحملها مخدرات في جنوب البحر الكاريبي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AP
2 سبتمبر 2025

وأضاف في منشور على “تروث سوشيال”: "وقعت الضربة فيما كان الإرهابيون في عرض البحر في المياه الدولية ينقلون مخدرات، متجهين إلى الولايات المتحدة”.

وتابع: “أسفرت الضربة عن مقتل 11 إرهابياً في أثناء تنفيذ الضربة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نفَّذ "ضربة مميتة" جنوب منطقة البحر الكاريبي على سفينة مخدرات غادرت فنزويلا.

وجاء تعليق روبيو بعد قول الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق إن القوات الأمريكية "أطلقت النار" على قارب يحمل مخدرات على صلة بفنزويلا.

مصدر:TRT Arabi
