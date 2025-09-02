وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نفَّذ "ضربة مميتة" جنوب منطقة البحر الكاريبي على سفينة مخدرات غادرت فنزويلا.

وجاء تعليق روبيو بعد قول الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق إن القوات الأمريكية "أطلقت النار" على قارب يحمل مخدرات على صلة بفنزويلا.