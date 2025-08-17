وقالت وسائل إعلام عبرية إن المظاهرات انطلقت في أكثر من 350 موقعاً، وشملت إغلاق عشرات الطرق الرئيسية، بينها الطريق السريع رقم 1 الرابط بين تل أبيب والقدس، إضافة إلى تقاطع رعنانا شمالي تل أبيب، الذي أغلقه المحتجون وأشعلوا الإطارات، ما تسبب بعرقلة حركة السير. وأفاد متظاهرون هناك بتعرضهم لاعتداء من أحد سائقي الشاحنات.
وفي تل أبيب، تجمع مئات المحتجين عند شارع "إبن غفيرول"، كما تظاهر آخرون أمام منازل وزراء، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.
وتواصلت المظاهرات مساء السبت في مدن مختلفة، حيث احتشد آلاف الإسرائيليين في ساحة "هاتوفيم" أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، رافعين شعارات تدعو لوقف الحرب والإسراع بإبرام صفقة تبادل.
كما شهدت مدينة حيفا احتجاجات مماثلة في مركز "حوريف"، فيما نظّم آلاف آخرون وقفة احتجاجية صامتة في شارع روتشيلد قرب ساحة "هبيما" بتل أبيب، رفعوا خلالها لافتات تحمل أسماء وصور أطفال غزة الذين استشهدوا في الحرب.
وفي كلمة خلال تظاهرة جماهيرية ضخمة أمام مقر وزارة الدفاع، قالت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير ماتان تسينغاوكر، إن "عدم وقف قرار احتلال غزة وعدم العودة إلى مفاوضات جدية حول صفقة شاملة سيعني أننا سنستيقظ على خبر مقتل 20 أسيراً".
من جانبها، أعلنت "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" عزمها نصب خيام اعتصام قرب حدود غزة بدءاً من الاثنين، مؤكدة أن "تجاهل الحكومة يجبرنا على تصعيد النضال حتى نعيد أبناءنا، وإلا سنفقدهم إلى الأبد".
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيداً و155 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال.